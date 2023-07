Die Gemeinde mit fast unbegrenzten Möglichkeiten

Langweilig könne einem in der 1.099-Einwohner-Gemeinde Werfenweng bei dem reichhaltigen Tourismus-Angebot kaum werden, meint der Tourismusverband-Obmann Josef Holzmann.

Ein einziges Aushängeschild von Werfenweng festzumachen, sei laut Tourismusverbandsobmann Josef Holzmann kaum möglich: "Vielmehr ist es die Kombination, die Werfenweng zu etwas ganz Besonderem macht. Die Anbindung ans Verkehrsnetz, der Fokus auf sanfte Mobilität, die malerische Aussicht, die unvergleichbare Natur, das Wandergebiet und das alles im Rahmen der Bergdorf-idylle - damit punkten wir bei unseren Gästen."

Mittlerweile freut man sich in der Pongauer Gemeinde wieder über rekordverdächtige Nächtigungszahlen: "2023 läuft bislang hervorragend", verrät der Tourismus-Experte. Mit einem Plus von rund sechs Prozent im Vergleich zum Juli des Vorjahres und einem Zuwachs von drei Prozent im Mai steht man auch im Vergleich zu den Rekordjahren vor der Pandemie gut da. Waren es im Mai 2019 10.804 Nächtigungen stehen heuer 14.744 zu Buche. "Hier spielt natürlich auch mit, wie die Feiertage im Mai fallen", hebt Holzmann hervor. Doch auch im Vergleich mit dem Rekord-Juni aus 2019 steht man den Nächtigungszahlen heuer nichts nach. 2019 waren es 24.964 - heuer verzeichnete man 23.893 Nächtigungen im Juni. "Damit stehen wir in den Gesamtzahlen bislang sogar über den Werten aus 2019 - was uns natürlich sehr freut, denn die Schwierigkeiten, die Corona mitgebracht hat, liegen noch nicht ganz hinter uns", erklärt der TVB-Obmann hinsichtlich der Landesabgabe: "Jeder Betrieb muss eine Landesabgabe bezahlen. Die Tourismusverbände bekommen diese dann ausgeschüttet. Wie viel ausgeschüttet wird, entscheidet das Haushaltsbudget, das als Richtwert allerdings immer die Umsätze vor zwei Jahren heranzieht. Heuer haben wir also noch nicht ganz den Spielraum, den wir aus den Jahren vor Corona kennen. Im Marketing, bei Sponsorings oder bei anderen Zuschüssen können wir also noch nicht ganz aus dem Vollen schöpfen und sind daher noch etwas auf der Bremse. Doch im nächsten Jahr werden wir wieder voll durchstarten können und die Pandemie hoffentlich endgültig hinter uns lassen können."

Und obwohl Werfenweng nach wie vor zahllose Touristen anzieht, bleibt in der 1.099-Einwohner-Gemeinde nichts stehen. "Wir spüren natürlich die Trends in den Freizeit-Aktivitäten auch. E-Biken erlebt auch in Werfenweng einen großen Aufschwung, genauso das Trailrunning - dieser steigenden Nachfrage kommen wir natürlich nach", unterstreicht TVB-Obmann Josef Holzmann. "Wirklich jeder findet in Werfenweng etwas, das ihm gefällt. Vom Paragleiten über das Wandern bis hin zum Mountainkart - langweilig wird unseren Gästen mit Sicherheit nicht. Ganz im Gegenteil. Nach einem Aufenthalt hat man noch lange nicht alles gesehen."