Die Getreide-Spezialisten

"Panem et cerevisiam" - Brot und Bier - lautete die Devise unlängst bei den Wildshuter Feldgesprächen im Stiegl-Gut Wildshut. Die Maxglaner Bierbrauer haben dazu eine junge Garde an Bäckern eingeladen, die ihr Handwerk mit Leidenschaft und Innovation betreiben.

Nachdem das Korn am Anfang unserer Zivilisationsgeschichte stand, stellte sich bald die Frage: "Was war zuerst - Brot oder Bier?" Die Antwort ist einfach: natürlich zuerst das Brot. Bier wurde dabei per Zufall entdeckt, als in Wasser eingeweichtes Brot begann, ...