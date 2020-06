Tierarzt Nils Kley fühlt sich wohl in Gesellschaft giftiger Tiere und Pflanzen. Mehr als 50 Arten zeigt er in Salzburg in der "Welt der Gifte".

Es ist nur ein etwa 50 Quadratmeter großer Raum, aber der hat es in sich: Rund 50 giftige Arten befinden sich hier zum Teil in Sicherheitsverwahrung. Fritz, die Krustenechse, ist Nils Kleys Liebling - "bei ihrem Anblick schmilzt einfach jeder ...