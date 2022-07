Die Gletscherexpertin warnt

"Der Schwund unserer Gletscher ist beispielslos." Im Interview spricht die in St. Johann aufgewachsene Gletscherforscherin Andrea Fischer zu noch nie da gewesenen Schmelzraten.

Der jüngste Katastrophe mit dem Gletscherabbruch in den Dolomiten alarmiert: Das Bergsteigen in großen Höhen wird zunehmend zur Gefahr.

Derzeit fällt zu diesem Thema immer wieder - die aus St. Johann stammende Andrea Fischer - mit fachkundigen Kommentaren auf.

Die 48-jährige Glaziologin absolvierte das Gymnasium in St. Johann und studierte später in Graz Physik und Umweltsystemwissenschaften. Ihr Vater, Josef Fischer, war Kommandant der Krobatinkaserne und führt ein Uhrengeschäft in St. Johann.

"Ich bin mit der Leidenschaft zum Bergsteigen aufgewachsen und hatte das Glück, dass ich mich während meines Studiums auf Satellitenfernerkundung spezialisiert habe. So konnte ich später Beruf und Hobby verbinden." Sie war in ihrer Jugend in der Alpenvereinssektion im Pongau aktiv und nun deren Leiterin des Gletschermessdienstes.

In Innsbruck ist sie am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig. Regelmäßig ist die Gletscherforscherin auch im Pongau anzutreffen.

Redaktion: Wie sieht es mit dem Zustand unserer Gletscher aus?Andrea Fischer: Früher war eine Abschmelzung, wie sie derzeit der Fall ist, erst Ende der Saison zu sehen. Nie anfangs. So etwas gab es in der Vergangenheit noch nie. Diese Ausnahmesituation stellt natürlich auch eine reele Gefahr für Gletschertouren dar. Und der Pferdefuß ist: Jetzt kommen noch die langen Tage im Juli, August und September zu den warmen Nächten mit einer massiven Eisschmelze hinzu.

Dazu ist die Eisdecke dünn. Ich kann mich erinnern, als ich noch am Anfang meiner Arbeit im Herbst über zwei Meter tiefe Schneeschächte für unsere Arbeiten graben musste. In Kombination mit dem Klimawandel ist das derzeit eine einzigartige Situation.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Gefahren für Bergsteiger?Ich möchte heuer generell dazu raten, sich nur mit großer Vorsicht auf den Gletschern und in derem Nahbereich zu bewegen und die aktuelle Situation dort aufmerksam zu beurteilen. Wanderwege in der Nähe von Gletschern können durch Sturzereignisse betroffen sein.

Derzeit besteht eine erhöhte Gefahr durch Stein- und Eisschlag. Das Eis der hochgelegenen Gletscher ist dünn. Durch Schmelzwasser und Wärme drohen zusätzliche Gefahren. Das Gehen auf Blankeis mit Schuttauflage erfordert eine gute Technik mit Steigeisen. Dazu kommt eine erhöhte Steinschlaggefahr durch die Veränderungen des Permafrostes. Man muss auf sichtbare Gefahrenzeichen wie frische Eisschollen oder frische Risse in Stein und Eis.



Wie viele Gletscher gibt es in Österreich noch? Wir haben rund 900 Gletscher in den Ostalpen, wovon die meisten sehr klein sind. Wir beobachten detailliert etwa 5-10 von ihnen. Das sind das Venedigerkees, das Stubacher Sonnblick Kees und der Hallstätter Gletscher. Der Gletscherschwund ist heuer nicht aufhaltbar.



Das klingt sehr pessimistisch. Können wir unsere Gletscher überhaupt noch retten?Ich bin ein positiv denkender Mensch. Das Eis hat 6000 Jahre überdauert. Wir dürfen keine Zeit verlieren, aber mit der Einhaltung der Klimaziele, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten, könnte es gut aussehen, dass sie wieder nachwachsen. Aber wie gesagt: Wir haben keine Zeit zu verlieren.

.