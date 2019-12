In den alten Gasthof Kendl in Obergnigl sollte wieder ein Wirt einziehen. Doch der Bauherr ließ stattdessen zusätzliche Wohnungen errichten.

Er habe in den vergangenen Jahrzehnten in Salzburg-Gnigl ein Wirtshaus nach dem anderen sterben sehen, sagt Pensionist Andreas Krimplstätter. Der 66-Jährige wohnt schon Zeit seines Lebens in dem Stadtteil. Die Lebensqualität habe sich dort sukzessive verschlechtert. Vor allem Obergnigl leide ...