Die Zahl der Infektionen mit der echten Grippe steigt. Der Höhepunkt wird im Februar erwartet. Für die Impfung ist es noch nicht zu spät.

Die jährliche Grippewelle hat jetzt auch Salzburg erfasst. Bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Salzburg gab es in der Woche vor Weihnachten die ersten drei Krankmeldungen wegen einer Influenza. Seit Jahresbeginn sind die Zahlen wesentlich höher. In der Kalenderwoche eins ...