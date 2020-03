Jetzt geht doch, was lang unmöglich schien: Sunita Rai (31) hat ihr Visum erhalten und darf nun als Pflegerin arbeiten.

Mit dieser Entwicklung hat Sunita Rai nicht gerechnet - jedenfalls nicht in so kurzer Zeit: Die Nepalesin darf nun doch eine Stelle als Pflegefachassistentin in den Salzburger Landeskliniken (SALK) antreten.

"Ich bin jetzt wirklich sehr erleichtert und bedanke ...