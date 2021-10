Die Halleiner Altstadt als Energiespeicher

Das Haus Habersatter ist als eines der besten Umweltprojekte Salzburgs für den Energy Globe Award nominiert. Zum Heizen der Wohnung wird die Speicherkraft der jahrhundertealten Steinmauern genützt.

Die besten Umweltprojekte in Salzburg wurden für den Energy Globe Award nominiert. Darunter befindet sich das Haus Habersatter in der Halleiner Altstadt. Die Architektin und Baumeisterin Eva Habersatter-Lindner bewohnt mit ihrer Familie zwei Stockwerke des Hauses in der Nähe des Schöndorferplatzes. 2008 hat sie die finsteren und feuchten Räume des Altstadthauses das erste Mal gesehen. Bei der anschließenden Sanierung ist sie mit der alten Substanz sehr vorsichtig umgegangen.

"Das unterste Stockwerk des Gebäudes dürfte aus dem 13. Jahrhundert ...