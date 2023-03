Die Halleiner Kultur am Handy entdecken

In den kommenden Monaten erscheint eine neue Handy-App, die vor allem Jugendlichen Geschichte und Kultur von Hallein näherbringen soll.

Sarah Steiner gewann den Wettbewerb in der Modeschule mit diesem Entwurf für die „Cyberpunk“-Figuren in der kommenden App.

Es ist sozusagen eine digitale Schnitzeljagd in "Augmented Reality". Das heißt, das reale Bild wird am Handy ergänzt durch digitale Figuren und Elemente. "Es geht uns darum, vor allem Jugendlichen die Augen zu öffnen, was es in Hallein alles gibt an Kultur und Geschichte, es soll erlebbar werden", erklärt die Kulturkoordinatorin der Stadtgemeinde, Eszter Fürjesi.

Für die Entwicklung der App haben sich die Stadtgemeinde und der Tourismusverband Hallein-Bad Dürrnberg mit den Spezialisten der Halleiner Software-Firma Polycular zusammengetan: "In ...