Je wärmer die Seen, desto höher die Gefahr, dass massenweise Tierchen und Pflanzen auftreten, die der Gesundheit der Badenden abträglich sein können.

Die Idylle am und im Abtsdorfer See ist derzeit etwas getrübt.

In dem auch bei Salzburgern recht beliebten Abtsdorfer See im benachbarten Bayern wurden nun so viele Blaualgen festgestellt, dass das Gesundheitsamt des Berchtesgadener Landes der Bevölkerung empfahl, nicht in diesem Gewässer zu baden. Dabei beginnt die Bildung der Blaualgen hier ...