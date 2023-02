Die Jagd ist noch in Männerhand

Die Jagdmesse in Salzburg soll ein Gradmesser für die Zukunft der Sparte sein. Jägerinnen ringen in vielen Orten nach wie vor um Anerkennung.

Jagdbegeisterte zieht es ab Donnerstag wieder ins Messezentrum Salzburg. Von 16. bis 19. Februar findet dort nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder die "Hohe Jagd und Fischerei" statt. Im Jahr 2020 waren zuletzt mehr als 44.000 Besucherinnen und Besucher. 400 Aussteller sind heuer auf der Messe vertreten, darunter Waffenhersteller und -händler, Jagdausrüster oder Automobilmarken. Dazu gibt es Vorträge rund ums Jagen und Fischen. Doch wie steht es nach Pandemie und bald einem Jahr Ukraine-Krieg um die Jagdszene in Salzburg ?

Im Jahr 2022 hatten 11.109 Personen im Bundesland eine gültige Jahresjagdkarte. Das ist ein Anstieg von etwa vier Prozent im Vergleich zu 2020. Das gibt die Salzburger Jägerschaft mit Sitz in Stegenwald in Werfen bekannt. Etwa 400 Personen würden jährlich in Salzburg an den Kursen für die Jagdprüfung teilnehmen. Und die Jagd werde immer weiblicher, heißt es von Seiten der Salzburger Jägerschaft. Doch stimmt das?

13 Prozent der Jagdkartenbesitzerinnen in Salzburg sind Frauen. Im Vergleich zu vor fünf Jahren bedeutet das einen Anstieg von lediglich 1,43 Prozent. In Gesprächen mit mehreren Jägerinnen aus Salzburg zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Immer mehr würden die Jagdprüfung abschließen, doch zum Jagen kommen viele nicht. Petra Haas-Longitsch aus Grödig etwa, die seit fünf Jahren den Jagdschein hat, sagt: "Als Jägerin ist es in vielen Gemeinden schwer Fuß zu fassen." Sie sei in einer Jägerfamilie aufgewachsen, durch Freunde und Familie komme sie in anderen Regionen zum Jagen. Als Grund für die Benachteiligung vieler Jägerinnen nennt sie "alte, eingefahrene Regeln, die zwar unausgesprochen aber wie in Stein gemeißelt" seien. Sie wünsche sich mehr Offenheit von erfahrenen Jägern.

Auch eine 32-jährige Oberösterreicherin, die nun in Salzburg lebt, bestätigt: "Als Frau trauen einem viele Jäger nicht zu, dass man das Wild erlegen und abtransportieren kann." Ob Mann oder Frau, als Jungjäger habe man es grundsätzlich schwer in vielen Gemeinden. Sie und ihr Partner haben die Jagdprüfung im Jahr 2020 gemacht. Danach habe man ihnen gesagt, sie müssten fünf bis zehn Jahre auf ein Revier warten. "Mitnehmen tut uns hier niemand. Es herrscht bei vielen die Angst, dass einem jemand etwas wegschießt", sagt die 32-Jährige. Im Revier ihrer Familie in Oberösterreich hätten sie die Möglichkeit mit zur Jagd zu gehen: "Sonst würden wir alles verlernen."

Gabi Fidler, die stv. Landesjägermeisterin der Salzburger Jägerschaft, sagt dazu auf SN-Anfrage: "Bedauerlicherweise hat nicht jeder Jungjäger und jede Jungjägerin ein eigenes Revier. Das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen." Das Geschlecht sei kein Hindernis, ein aktives Mitglied in einem Revier zu werden. In ihrer Heimatgemeinde Werfen seien 8 von 38 Jägern weiblich. Fidler habe einen Jägerinnenstammtisch gegründet und man sei gut im Bundesland vernetzt. "Aber es gibt immer Luft nach oben."

Von einem schlechten Image der Jagd an sich sprechen viele Jägerinnen und Jäger. "Man muss sich schon häufig rechtfertigen", sagt Petra Haas-Longitsch. "Freundinnen fragen mich, warum ich in den Wald gehe, um Tiere zu töten." Grund dafür sei ihrer Ansicht nach Unwissen und falsche Darstellungen der Jagd. "Es geht beim Jagen ja nicht nur um das Aufspüren und Erlegen von Tieren, sondern auch um das Füttern, die Pflege des Naturraumes, und darum, Wildschäden abzuwenden." Sie schieße zwischen drei und sechs Tiere im Jahr. Abschüsse seien streng reguliert. "Es gibt einen jährlichen Abschussplan für jede Region, auch die Schusszeiten und Wildtierarten sind dabei vorgegeben."

Seit dem Ukrainekrieg im Frühjahr 2022 sei der Waffenmarkt vorsichtiger geworden, sagt Mathias Strasser, Geschäftsführer von HMS Präzisionstechnik. Das Familienunternehmen mit Sitz in Eugendorf stellt Jagd- und Sportwaffen her. Die Produktion erfolge zu 100 Prozent in Salzburg, nur die Schäfte und Läufe würden zugekauft. Während das Unternehmen in Pandemiezeiten sogar ein Umsatzplus verzeichnet habe, sei die Lage seit dem Krieg problematisch. Die Preise für Stahl und Aluminium seien in die Höhe gegangen. "Wir mussten den Preisanstieg an die Kunden weitergeben, aber wir nähern uns einer kritischen Marke, den die Kunden nicht mehr schlucken", sagt Strasser.

Wie die Polizeidirektion Salzburg mitteilt, sind in Salzburg 5210 Langwaffen der Kategorie C - Jagd- und Sportwaffen - im Waffenregister eingetragen. Das sind 260 mehr als im Vorjahr.