Die Jugendlichen wollen ge fragt werden, was für sie in der Gemeinde wichtig ist

Der Jugendreport gibt Aufschluss: Sie wünschen sich mehr Mitsprache dort, wo sie leben.

Viele junge Menschen machen sich aktuell Gedanken über die kommende Landtagswahl. So auch Gabriel Neumayr aus Mattsee. Der 18-Jährige ist Programmierer im zweiten Lehrjahr. Auch er empfindet politische Teilnahme als sehr wichtig, da "viele das wählen, was sie in ihrem Elternhaus mitbekommen". Er selbst informiert sich deshalb laufend, zuletzt auch über ein digitales Zeitungsabo. Dass jungen Menschen genau diese Medienkompetenz in der Schule nicht vermittelt wird, sieht er im Zusammenhang mit den kommenden Wahlen problematisch. Eine weitere Baustelle sieht er ...