Die Kinder brauchen wieder Hilfe

Real Piard aus Haiti lebt in Salzburg. Seit zwölf Jahren hilft er mit einem Verein seiner verarmten und durch Katastrophen zerstörten alten Heimat.

In Tunesien, wo er als Zuckerbäcker arbeitete, hat Real Piard seine Frau kennengelernt - eine Pongauerin. Seit den 1990er-Jahren lebt der gebürtige Haitianer nun mit seiner Familie in St. Veit und arbeitet als Fitnesstrainer in Saalfelden. Aber seine alte Heimat hat ihn nicht losgelassen.

Seit am 12. Jänner 2010 ein heftiges Erdbeben etwa 300.000 Opfer forderte und Zerstörungen anrichtete, die zum Teil bis heute nicht behoben sind, hilft Piard in seiner alten Heimat. Zuerst stellte er eine Spendenbox im Fitnessstudio auf. Dann gründete er mit zahlreichen Unterstützern den Verein "Hand in Hand mit Haiti". Innerhalb von zwei Jahren sammelte man das Geld für den Bau eines Kindergartens in Piards Heimatort Camp-Perrin. Firmen, Handwerker, ein Statiker und ein Architekturbüro halfen mit Material aus und legten vor Ort selbst Hand an beim Bau. 2014 wurde der Kindergarten eröffnet.

Piard sagt, man könne sich die Zustände in Haiti als Europäer nicht vorstellen. Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt, ein Drittel sind Analphabeten, der Großteil hat keine fixe Arbeit. Es herrschen Korruption und Anarchie. Piard: "Es gibt keine Regierung, keine Gesetze, keine staatlichen Strukturen, keine funktionierende Gesellschaft wie hier." Deshalb habe es auch keinen Sinn, einfach Spenden zu schicken.

Piard und der Verein leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Da ein Viertel der Kinder nicht in die Schule geht, hat man den Kindergarten gebaut. Hier lernen derzeit 120 Kinder Französisch, das sie in der Schule brauchen. Ihre Muttersprache ist jedoch Kreolisch. Für die Kinder gibt es im Kindergarten auch ein warmes Essen, meist ihre einzige ausreichende Mahlzeit. Als jüngstes Projekt hat der Verein 20 Ziegen gekauft. Piard: "Jedes neue Kind bekommt eine Ziege. Die Jungen werden den nächsten Kindern gegeben." Die zwei Böcke bleiben im Kindergarten." So hat der Verein die Kontrolle über die Ziegenpopulation.

Ärzte, Lehrer und Handwerker flogen immer wieder auf eigene Kosten mit Piard nach Haiti, um den Leuten etwas zu lernen. Zum Beispiel, wie man erdbebensicher baut. Nach dem letzten Erdbeben am 14. August 2o21 sei rundherum alles kaputt, sagt Magdalena Innerhofer, die stellvertretende Obfrau des Vereins. "Nur der Kindergarten steht noch." Aber es gibt Schäden. Auch sind wegen der Hitze die Gelbatterien der Photovoltaikanlage aus Europa kaputtgegangen. Man braucht Säurebatterien. Deshalb ersucht der Verein wieder um Spenden. "Derzeit haben wir keinen Strom und können nicht für die Kinder kochen", sagt Piard. Der Verein wünscht sich auch eine kleine Gastroküche und mehr Patenschaften für die laufenden Kosten.