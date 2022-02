Die "Kinder" von Stefan Zweigs Cousine Olga rufen Erinnerungen wach

Die weitgehend unbekannte Cousine von Schriftsteller Stefan Zweig versteckte in der Linzer Gasse in Salzburg einen jüdischen beeinträchtigten Buben vor den Nazis. Nach dem Krieg hütete sie in ihrer Wohnung auch andere Kinder. Zwei von ihnen erzählen jetzt von "Schwester Olli".

Wie heißt es so treffend: Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Dank der SN-Leserschaft wird nun ein neues Kapitel in der Lebensgeschichte von Olga Zweig, der Cousine des jüdischen Schriftstellers Stefan Zweig, offenbar. Nachdem der pensionierte Arzt Hermann Krüttner aus Grödig kürzlich in den "Salzburger Nachrichten" seine frühen Kindheitserinnerungen an diese mutige Frau und ihren vor den Nazis versteckten behinderten Ziehsohn Rudolf geteilt hatte, meldeten sich zwei weitere Tageskinder von anno dazumal zu Wort. Wie Krüttner waren auch sie in ...