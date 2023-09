Die Kinderarmut in Salzburg nimmt weiter zu

Experten fordern unter anderem die Einführung der Kindergrundsicherung, um für eine Entspannung in diesem Bereich zu sorgen.

Im Bundesland Salzburg sind 23.000 Kinder und Jugendliche von Armut betroffen. Lediglich 2000 von ihnen beziehen eine gesetzliche Sozialunterstützung. Die Stadt Salzburg ist von dieser Armut nicht ausgenommen. Im Gegenteil, auch hier kommt vor allem durch erhöhte Lebensmittelpreise und hohe Mietzinse die Abwärtsspirale immer mehr in Fahrt. Die Auswirkungen auf die Kinder und ihre Zukunft sind weitreichend. Es betrifft nicht nur den Mangel an Nahrung und Wärme. Kinderarmut hat auch eine negative Auswirkung auf die Psyche.

Covid-Pandemie hat die Situation verschärft

Die Covid-Pandemie hat diese Situation verschärft. Das hat auch das gemeinnützige Unternehmen KOKO gespürt. KOKO bietet neben Kinderbetreuungsangeboten, Wohngemeinschaften und Krisenstellen für Kinder und Jugendliche auch Freizeitprogramme in der sogenannten "KOKO Kiste" in Schallmoos an.

Dabei handelt es sich um einen Treffpunkt für Kleinkinder in Begleitung ihrer Bezugspersonen. Es ist ein Ort der Begegnung, an dem Erfahrungsaustausch stattfindet und kulturelle Vielfalt gelebt wird. Die Teilnehmer werden dabei von ausgebildetem Fachpersonal betreut. "Uns ist es wichtig, für alle Eltern und Kinder, unabhängig von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen, da zu sein. Bei uns können Begegnungen zwischen Kindern stattfinden und Eltern haben die Möglichkeit, einander zu entlasten und sich gegenseitig Mut zu machen", sagt KOKO-Geschäftsführer Wolfgang Gallei. Die Warteliste für diese kostenfreien Eltern-Kind-Gruppen wird immer länger. "Sobald wir die Finanzierung sicherstellen können, werden wir unser Programm ausbauen. Der Bedarf nach diesen niederschwelligen Freizeitangeboten wird immer größer", sagt Gallei.

Andrea Holz-Dahrenstaedt von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg spricht von vielschichtigen Folgen, die die Kinderarmut mit sich bringt. "Diese Kinder sind sehr oft von schimmligen Wohnungen, mangelnder Ernährung, geringen Sport- und Freizeitaktivitäten bis hin zu Benachteiligungen in Bildungs- und Gesundheitsfragen betroffen", erklärt die Juristin. Besonders gefährdet seien demnach Kinder von Alleinerziehenden oder jene in kinderreichen Familien. In Salzburg spricht sie zudem von einer Diskrepanz zwischen "großem Reichtum und versteckter Armut". Hohe Wohn- und Lebenshaltungskosten verwandeln die Stadt für viele Familien in ein teures Pflaster - was in vielen Fällen auch zur Abwanderung führt.

Abhilfe könnten laut Holz-Dahrenstaedt höhere Richtsätze in der Mindestsicherung oder eine Reformierung der Unterhaltsvorschüsse für alleinerziehende Personen schaffen. Auch die Einführung der Kindergrundsicherung (siehe Artikel rechts) sieht sie als zielführend.

Dem stimmt Torsten Bichler, Bereichsleiter für soziale Arbeit bei der Caritas Salzburg, zu: "Das Schulstartpaket und auch die Familienbeihilfe wurden erhöht. Das ist aber zu wenig." Geht es nach ihm, so gehört auch das Sozialunterstützungsgesetz überarbeitet. Zusätzlich könne man als Land unabhängig den Kinderrichtsatz erhöhen. "Auf Gemeindeebene ist es schwieriger, etwas zu bewirken. Da geht es eher um Einmalzahlungen oder die Ermöglichung von Teilhabe durch vergünstigte Eintritte oder Ähnliches".

Im April hatte die Stadt Salzburg dafür die Aktiv:Karte eingeführt. Bezieher erhalten mit dem Pass Vergünstigungen im städtischen Freizeit- und Kulturbereich. "Es ist ein sehr begrüßenswertes Projekt. Auch wegen des nicht stigmatisierenden Namens", so Bichler.

In den vergangenen Monaten verzeichnete die Caritas einen erhöhten Bedarf an Beratung, auch die Nachfrage nach Nachhilfeangeboten in den eigenen Lerncafés sei gestiegen. Was die Zukunft betrifft, braucht es laut dem Bereichsleiter einen Hebel in zweierlei Richtung: "Auf der einen Seite sind existenzsichernde Maßnahmen für die betroffenen Familien notwendig. Auf der anderen Seite muss man aber darauf achten, dass die Lebenshaltungskosten nicht weiter steigen, etwa durch eine Mietpreisdeckelung oder Ähnliches."