Die Klarinette begleitete den Vorstand der Neurochirurgie in Salzburg durch das Coronajahr

Schlagzeug, Saxofon und die "Klampfe" spielt Universitätsprofessor Peter A. Winkler schon seit vielen Jahren. Zum Abschied aus Salzburg erklingt ein neues Instrument.

Neurochirurg Peter A. Winkler setzt sich im Wartezimmer seiner Ordination in der Riedenburg in Salzburg ans Schlagzeug, greift zu den Drumsticks und legt mit dem Jazzklassiker "Take Five" los: "Hören Sie den Fünfvierteltakt?", fragt der Primar und groovt mit, um den Rhythmus zu verdeutlichen. Auch Patienten des aus Südtirol stammenden "Professore" greifen vor der Behandlung gelegentlich zu den Trommelstöcken. "Das nimmt ihnen die Nervosität", sagt Winkler. Er gilt als einer der renommiertesten Mediziner seines Fachs, seit zehn Jahren steht er ...