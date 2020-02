Im Rahmen des mehrjährigen Projekts "Jedes Kind stärken" fanden von 4. bis 6. Februar erstmalig im Bundesland Salzburg Erfinder-Werkstätten schulübergreifend statt.

Nina, Luisa, Marie und Marie von der Volksschule Adnet bauen gerade ein Flugzeug, das Essen transportiert und dann in Gebiete fliegen soll, wo die Leute an Hunger leiden. Annalena, Nika, Kristin und Tiara arbeiten mit Anna am "Gewächshausboot", das ...