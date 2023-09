Die Kraft liegt in der Gegenwart

Manuel Winkler (27) aus Tamsweg meistert sein Leben trotz körperlicher Einschränkungen.

Manuel Winkler ist aufgrund eines tragischen Arbeitsunfalls querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Trotz seines Schicksals lässt er sich nicht unterkriegen und hat nie aufgehört, seinen Leidenschaften und Interessen nachzugehen. Schon seit seinem zwölften Lebensjahr ist er ein aktives und wichtiges Mitglied der Feuerwehr Tamsweg.

Am 7. November 2018 erlitt er einen Arbeitsunfall. Unvorhergesehen stürzte ein fünf Meter hoher Kletterturm in Manuels Richtung und traf ihn: "Dieses Gefühl kann ich kaum beschreiben. Mein ganzer Körper hat vibriert. Ich habe kaum Luft bekommen und spürte meine Beine nicht mehr." Der Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wo er vorübergehend das Bewusstsein verlor. Sein Zustand war schlecht und seine Verletzungen so schwerwiegend, dass er 34 Tage lang im Tiefschlaf verbrachte, bis die Ärzte ihn weckten.

Der erste Tag im Rollstuhl

"Der erste Tag war kein leichter. Ich wusste, mein Leben hat sich für immer verändert." Trotz seines kritischen Zustands hat er sich entschieden, diese neue Realität begleitend mit Humor und Entschlossenheit anzugehen. "Das wird eine fixe Rollstuhl-Partie", war ihm beim Erwachen sofort klar. "Ich habe gar nicht lange überlegt, wie furchtbar das Leben jetzt wohl sein wird. Es galt, von Anfang an das Beste aus der Situation zu machen. Die neue Situation zuzulassen und anzunehmen, ist enorm wichtig." Manuel verdankt einen Großteil seiner Standhaftigkeit den Feuerwehrkameraden, Freunden, seiner Familie und vor allem Freundin Tamara. "Natürlich steht der eigene Wille an erster Stelle, aber das unterstützende Umfeld spielt in schwierigen Situationen eine entscheidende Rolle."

Trotz dieser Schwierigkeiten hat Manuel Winkler bewiesen - nichts scheint unmöglich. Im letzten Jahr wurde er stolzer Vater seiner einjährigen Tochter Sophia: "Um ehrlich zu sein, ist das Leben im Rollstuhl genauso lebenswert wie jedes andere, wenn nicht sogar besser (geiler)!" Er hat einen neuen Blick auf das Leben gewonnen, neue Perspektiven und Aktivitäten entdeckt und die Vorteile wie freie Parkplätze schätzen gelernt.

Die Leidenschaft für die Feuerwehr behielt er im Fokus. So übernahm er 2018 die Funktion des Bezirkssachbearbeiters für das Nachrichtenwesen und ist verantwortlich für die Bezirksalarm- und -warnzentrale. Obwohl er nicht mehr aktiv an Einsätzen teilnehmen kann, ist im Hintergrund seine Rolle, speziell bei größeren Einsatzszenarien, entscheidend. Manuel Winklers Geschichte zeigt, dass das Leben im Rollstuhl nicht nur persönlichen Mut erfordert, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt. Im Lungau und in vielen ländlichen Gebieten gibt es immer noch erheblichen Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Barrierefreiheit. So äußert er den Wunsch nach mehr Verständnis und Unterstützung für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Er betont dabei die Bedeutung der Barrierefreiheit, insbesondere die Wichtigkeit, grundlegende Bedürfnisse wie beispielsweise den Zugang zu Toiletten besser zuermöglichen.

Inmitten all der Herausforderungen bestätigt er: "Wahre Stärke liegt im inneren Willen." Sein Motto: "Leben im Hier und Jetzt." "Es bringt nichts, sich den Kopf über die Vergangenheit und was sein könnte zu zerbrechen. Die Kraft liegt in der Gegenwart und im Glauben an sich selbst - um das Leben in vollen Zügen zu genießen und dabei noch seine Hürden zu überwinden."