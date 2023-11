Die freundlichen Krampusse aus Bergheim feiern Geburtstag

Die Radecker Pass feiert 30-Jahre-Jubiläum. Auch wenn ihre Krampusse furchterregend ausschauen, setzt die Gruppe auf Familienfreundlichkeit.

Eigentlich hat ihn sein Sohn zur Radecker Pass gebracht. Mittlerweile ist Robert Baumann seit zehn Jahren dabei und seit vier Jahren Obmann. "Mein damals fünfjähriger Sohn wollte unbedingt zu den Krampussen gehen, aber ich habe selbst schon als Kind Interesse gehabt. Mittlerweile macht die ganze Familie mit", erzählt Baumann, der sich mit seinen Krampuskollegen zum 30-Jahre-Jubiläum der Radecker Pass einiges hat einfallen lassen.

"Wir machen normalerweise keine großen Läufe in Bergheim, aber zum Jubiläum sind am 25. November ab 19 Uhr zehn bis zwölf befreundete Passen mit rund 200 Krampussen unterwegs", so Baumann.