Die Krippe in Puch, die wächst und wächst und wächst...

Bereits seit fünf Jahren baut der Tennengauer Volkskultur-Gauobmann Edi Leitner aus Puch eifrig an seiner Mammutkrippe - fertig ist das Meisterstück aber noch lang nicht.

Ursprünglich war es eine kleine Geburtsszene in einer Wurzel, die man von oben betrachten konnte. Mittlerweile ist es ein rund anderthalb Meter breites Werk auf zwei Stöcken, dem Edi Leitner viel Leben eingehaucht hat: Ein alter Feuerwehr-Spritzenwagen löscht einen Waldbrand, in der Schmiede facht der Blasebalg das Feuer an, in der Mühle drehen sich die Wasserräder, am Markt töpfert eine Figur, vieles ist beleuchtet, und insgesamt mehr als 60 selbstgemachte Figuren schmücken die Szenen.

Schon als Kind verdiente ...