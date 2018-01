Die Kritik am neuen Fahrplan reißt nicht ab

Die Fahrplanumstellung im Dezember brachte Änderungen an Linienführung und Fahrzeiten. Kunden und ein Experte, der sich seit Jahren nebenberuflich sowie privat mit dem öffentlichen Verkehr beschäftigt, kritisieren, Salzburg AG und Politik wehren sich.





So gut wie täglich kritisieren Salzburger und Salzburgerinnen in Leserbriefen den Obus-Verkehr in der Stadt. Sie beklagen die Verschlechterungen seit der Fahrplanumstellung Anfang Dezember. Beispielsweise macht etlichen Fahrgästen die geänderte Streckenführung der Linien 4 und 8 zu schaffen oder die Linie 34, die zwischen Forellenwegsiedlung und Europark nun täglich viel seltener fährt.

Einer, der sich seit seinem zehnten Lebensjahr mit dem öffentlichen Verkehr auseinandersetzt und sein Betriebswirtschaftsstudium mit einer Diplomarbeit über den öffentlichen Verkehr abgeschlossen hat, ist Sebastian Krackowizer. Der gebürtige Salzburger lebt nun im benachbarten Bayern, mit Obus-Liniennetz, Fahr- und Dienstplänen beschäftigt er sich nach wie vor intensiv. Er hat aktuell die geänderten Fahrzeiten und Linienführungen den vorherigen gegenübergestellt und laut seinen Berechnungen Reduzierungen im Fahrplan bzw. verkürzte Kilometerleistungen festgestellt.

Ausschlaggebend für die Salzburg AG: Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit

Die so aber nicht stimmen, wie die Salzburg AG erklärt. "Die Berechnungen von Herrn Krackowizer unterliegen seinen individuellen Annahmen. Liniennetzplanung muss in einem größeren Zusammenhang gesehen werden. So auch mit Einbindung von z. B. Arbeitszeitgesetz und aktuellen Fahrgastanalysen, die von unseren Experten natürlich berücksichtigt werden", betont Unternehmenssprecherin Daniela Kinz.

Sie verweist darauf, dass die Salzburg AG laufend von zahlreichen Fahrgästen Vorschläge zur Verbesserung erhält. "Diese werden bei uns selbstverständlich ernst genommen und auf Kundennutzen und Wirtschaftlichkeit geprüft. So auch die Vorschläge von Herrn Krackowitzer, den wir ja schon langjährig als Fahrgast kennen. In einem aktuellen Schreiben fordern wir ihn auf, es zu unterlassen, Unwahrheiten über die Salzburg AG zu verbreiten. Dies ist ruf- und kreditschädigend, solche Vorwürfe toleriert kein Unternehmen, das erfordert klare Schritte."

Padutsch empfiehlt das Gespräch

Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) spricht Sebastian Krackowizer hohe Fachkompetenz zu und kann nicht ganz nachvollziehen, warum die Salzburg AG nicht das Gespräch mit ihm sucht. Er ist der Ansicht, dass zwar einiges an Krackowizers Behauptungen richtig ist, aber nicht im von ihm berechneten Ausmaß. "Dafür hat z. B. die Salzburg AG nicht die Verkürzung der Linie 2 aufgrund der Baustelle in Obergnigl berücksichtigt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen", erklärt er. "Wir haben uns das in den letzten Gesprächsrunde genau angeschaut. In Summe überwiegen jedoch die Vorteile, auch wenn manche schlechter bedient werden und ich mit einigen Änderungen nicht glücklich bin."

Mehr Leistung kostet

Nachdem die Obusse der Salzburg AG im Auftrag der Stadt fahren, müsse künftig überhaupt die Stadt besser in die Fahrplanerstellung eingebunden werden. Nach wie vor gilt eine Deckelung der Kilometerleistung, d. h., wird eine Linie verlängert, muss andernorts eingespart werden. "Es ist klar, dass wir in Zukunft mehr bezahlen werden müssen, weil wir auch mehr bestellt haben", betont der Verkehrsstadtrat.

Das tritt vor allem dann ein, wenn die Ausweitung der Kurzparkzonen umgesetzt wird - Mitte des Jahres wird es voraussichtlich in Salzburg Süd so weit sein. "Überdies hoffe ich auf eine entspanntere Diskussionsbasis mit dem Land nach der Landtagswahl im April, damit wir endlich besser über die Finanzierung miteinander reden können."

Geänderte Linienführungen (Auszug)

Die Obuslinie 3 wurde bis zum Knoten Salzburg Nord verlängert.

Die Obuslinie 5 fährt an Schultagen zur Hauptverkehrszeit wieder bis Itzling/Pflanzmann, ansonsten nur ab/bis Hauptbahnhof.

Die Obuslinien 4 und 8 tauschen zwischen Esshaverstraße und Ferdinand-Hanusch-Platz die Streckenführung und verknüpfen damit Christian-Doppler-Klinik, PMU und Landeskrankenhaus besser.

Die Obuslinie 8 fährt nun auch an Sonn- und Feiertagen bis zum Messezentrum, P&R-Nutzer kommen so besser in die Altstadt.