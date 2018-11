Die Kuchler Narren feiern unter neuer Fahne

Kuchl wird ab Sonntag wieder das Zentrum närrischen Faschingstreibens im Land. Die Faschingsgilde Naracucula weiht zudem ihre neue Standarte.

Maximilian Vossen hat sozusagen eine närrische Bilderbuchkarriere hingelegt: Kinderprinz, Erwachsenenprinz, Mitbegründer der Kuchler Gauklertruppe und seit nunmehr vier Jahren Präsident der Kuchler Faschingsgilde Naracucula. Vossen ist diesbezüglich erblich vorbelastet: Schon sein Vater Marcel war vor ihm Präsident der Gilde (2000 bis 2004). "Unsere Familie stammt aus Maastricht, das ist in Holland eine richtige Karnevalshochburg, wie Köln in Deutschland, nur lustiger", lacht der Kuchler, der abseits seines "Narrenjobs" im Marketing des Werkezugherstellers Alpen-Maykestag arbeitet.

Narrenwecken im großen Stil

Am kommenden Sonntag findet nun wieder das traditionelle Narrenwecken statt, das jedes Jahr am 11. November die Faschingsvorbereitungszeit einläutet. Diesmal allerdings im großen Stil, mit Umzug der anderen Kuchler Vereine und befreundeten Faschingsgilden durch den Markt sowie Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen. Denn in der Kirche wird dann die neue Standarte eingeweiht, die sich der Verein geleistet hat: "Die bisherige war relativ veraltet, selbst gehäkelt und gestrickt, die hatte ihren Dienst erledigt. Und wir kommen doch weit herum bei Faschingssitzungen und -umzügen anderer Vereine, da brauchen wir auch eine schöne Fahne wie jeder andere vernünftige Verein", sagt Vossen.

Denn die Gilde organisiert nicht nur ihren alljährlichen Faschingsball am letzten Jänner-Samstag und seit 2011 alle drei Jahre den Tennengauer Nachtumzug, sondern nimmt mit ihrer Gauklertruppe auch an Sitzungen und Umzügen in ganz Österreich und Bayern teil. "Wir waren sogar schon einmal beim Karneval in Maastricht vertreten, vielleicht machen wir das in der heurigen Saison wieder."

Der Fasching beginnt aber erst im Jänner

Gefeiert wird übrigens nur am Sonntag, dann erst wieder im Jänner, wenn der eigentliche Fasching beginnt: "Das ist bei vielen der Irrtum: Mit dem Narrenwecken beginnt nur die Vorbereitungszeit, der Fasching selbst startet erst nach Heilige Drei Könige am 6. Jänner", sagt Maximilian Vossen.