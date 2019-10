Erstmals organisierte das AMS eine Jobbörse für 770 anerkannte Flüchtlinge.

Ein Bus aus Zell am See, zwei aus Bischofshofen und einer aus Tamsweg steuerten am Mittwoch das WIFI an. Rund 770 anerkannte Flüchtlinge sollten bei einer großen Jobbörse des Arbeitsmarktservice auf 32 Betriebe aus diversen Branchen stoßen, die zusammengerechnet rund ...