Die Leonardo Kunstakademie in Mattsee feiert Jubiläum

Ihr 20-jähriges Bestehen begeht die Leonardo Kunstakademie Salzburg im Schloss Mattsee am 12. August und würdigt ihren künstlerischen Leiter.

Seit Anbeginn ist Hannes Baier künstlerischer Leiter der Leonardo Kunstakademie Salzburg in Mattsee.

Tausenden Menschen hat Hannes Baier (81) den Weg zur bildenden Kunst gewiesen, ihnen geholfen, einen eigenen Stil zu entwickeln und dabei auch philosophische Werte vermittelt. Seit 20 Jahren ist der gebürtige Innsbrucker, der in Hallein aufgewachsen ist, künstlerischer Leiter der Leonardo Kunstakademie Salzburg im Schloss Mattsee.

Am Samstag, den 12. August, feiert die Leonardo Kunstakademie in ihrer Heimstätte im Schloss Mattsee ihr 20-jähriges Bestehen. Im Rahmen einer kleinen Feier wird um 15 Uhr im Tassilosaal von Schloss Mattsee ein Überblick über die Entwicklung der Leonardo Kunstakademie vom ersten Kurs im Juli 2003 bis heute gegeben.



Sonderausstellung "Prof. Hannes Baier"

Unterschiedliche Wegbegleiter und Teilnehmer erzählen von der Gründungsidee, der Entstehungsgeschichte und vom lebendigen und kreativen Akademiealltag. Als besonderer Höhepunkt erfolgt im Anschluss die Vernissage der Jubiläumsausstellung "Prof. Hannes Baier - ein Leben für die Kunst". Die Ausstellung ist im Atelier der Leonardo Kunstakademie im Dachgeschoß von Schloss Mattsee zu sehen. Sie ist eine Würdigung für den künstlerischen Leiter der Akademie und zeigt in einer umfassenden Werkschau das unglaublich vielfältige Repertoire an Techniken und Motiven, die Hannes Baier beherrscht. An diesem Jubiläumstag kann auch das gleichnamige Buch über Hannes Baier zu einem Sonderpreis erworben werden. Die Ausstellung ist bis 3. September 2023 zugänglich, immer Freitag, Samstag, Sonntag von 15 bis 18 Uhr.