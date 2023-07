Die Leopoldskroner Minigolfanlage hat eine neue Chefin

Irene Steinscherer ist eine richtige Wirtin. Seit diesem Jahr betreibt sie die Minigolfanlage beim Lepi und hat schon einige Stammgäste aus der Nachbarschaft.

Mit der 57-jährigen Irene Steinscherer ist die Minigolfanlage um eine erfahrene Wirtin bereichert worden. Bis 2021 betrieb die Salzburgerin das Gasthaus zur Plainlinde in Maria Plain. Danach wollte sie sich verkleinern und erhielt 2022 den Zuschlag vom Magistrat für den schönen Platz am Leopoldskroner Weiher.

Leopoldskroner Minigolfanlage mit "eigenem Anstrich"

Seit heuer hat die Anlage eine neue Beleuchtung, die den Platz auch im Dunkeln schön ausleuchtet. Zudem hat die in Altitzling lebende Pächterin die 18 Löcher mit ihren Steinfiguren geschmückt und dem Platz damit ihren eigenen Anstrich verpasst. Dazu locken der zehnjährige Hund Ole und die kulinarischen Angebote die Gäste in die Anlage. Neben selbst gemachtem Kuchen, den sie jeden Morgen, außer an sehr heißen Sommertagen, frisch im kioskeigenen Backofen bäckt, ist die Bosna der Hit. "Die Gäste loben sie sehr und es ist einfach die Qualität", erzählt die in Gingl und Parsch in einer Großfamilie aufgewachsene Pächterin. Die Zutaten kauft sie in der Salzburger Region und es wird immer frisch gekocht. "Da darf es auch mal eine halbe Minute länger dauern. Also, wir sind wahrscheinlich jetzt nicht die schnellsten, aber die Guten", erklärt sie augenzwinkernd im gut besuchten Kioskgastgarten.

Irene Steinscherer- Wirtin mit Leib und Seele

An ihrem Beruf gefallen ihr vor allem die Menschen. "Ich bin sehr gerne für die Leute da. Ich höre ihnen gerne zu." Bei den Stammkunden mache sie sich Sorgen, wenn sie mal ein paar Tage ausbleiben, "da kommt dann die Wirtin durch". Steinscherer freut sich über den guten Zulauf aus der Nachbarschaft, einige kämen täglich her und träfen auch andere Nachbarn auf dem Minigolfgelände. "Die Stammkunden haben mich ganz toll aufgenommen", erklärt Steinscherer froh.