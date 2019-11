Die Lungauer Kasermandl kehren vor Martini in die Stuben ein

"Holladio, de Kasmandla sen do!" Im ganzen Lungau hielten Kinder am Samstag eine alte Lungauer Tradition aufrecht. An den Vorabenden von Martini kehren sie verkleidet - etwa als Sennerin oder auch als Stier - in die Stuben ein.

Dabei erzählen sie Gedichte, singen Lieder und verteilen Lungauer Rahmkoch und Schnuraus (gebackene Mäuse). Nach Volksüberlieferungen ist das Kasmandl ein kleines Männlein mit eisgrauer Farbe und runzligem Gesicht. Zur Sommerzeit lebt es in den Bergen, wo es sich von Wurzeln und Kräutern ernährt. Im Herbst, wenn der Senner oder die Sennerin zu Martini (11.11.) endgültig von der Alm ins Tal zurückkehrt, kommt das Kasmandl zu den Almhütten. Dort sucht es zurückgelassene Lebensmittel, von denen es sich den langen Winter hindurch ernährt.