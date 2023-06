Die Macht der Ordnung

In Amerika weit verbreitet, bei uns ein Novum. Zwei Bischofshofenerinnen sind landesweit die ersten Aufräum- und Ordnungscoaches.

"Alles begann in der Corona-Zeit", erzählt Katharina Kendler-Hengsberger. Die Tage zu Hause nutzte die Bischofshofenerin, um in den eigenen vier Wänden Ordnung zu schaffen - vom Keller bis in die Küche. Während dieses Prozesses merkte sie, wie sie begann, sich sehr frei zu fühlen, und dass sich durch die Ordnung etwas in ihr selbst zum Positiven veränderte. Ähnlich erging es Karin Stiegler. Die Mutter zweier Kinder machte es sich auch während der Corona-Zeit zur Aufgabe, Ordnung ins eigene Chaos zu bringen. "Das ist mit zwei Kindern gar nicht immer so einfach", schmunzelt die 37-Jährige.

In der Arbeit - die beiden Frauen kennen sich durch ihre Tätigkeit im Einzelhandel - bemerkten sie dann in Gesprächen, dass sie die gleiche Liebe für Ordnung und Struktur haben. Inspiriert von der japanischen Aufräum-Expertin Marie Kondo, deren Bücher wie beispielsweise "Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert" weltweit bereits über sieben Millionen Mal verkauft wurden, dauerte es nicht lange, bis der Entschluss fiel, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und da es seit 2019 auch ein offizielles Berufsbild - das des Ordnungs- bzw. Aufräumcoaches - hierfür gibt, entstand aus der Liebe der beiden zur Ordnung das Unternehmen "Ordnungsliebe".

Unter diesem Namen bieten die beiden Frauen nun ihre Dienste an - und das ist salzburgweit bisher einzigartig. "Wir von ,Ordnungsliebe' sind die ersten Ordnungscoaches, die das Land Salzburg im Verband der ,Ordnungsberater Österreich' vertreten", erzählen Katharina und Karin stolz.

Doch was sind nun konkret die Aufgaben eines Aufräumcoaches? "Wir unterstützen dabei, in ein Chaos Ordnung zu bringen, helfen beim Aussortieren. Unsere Aufträge reichen vom Sortieren eines Kleiderschrankes bis hin zum Aufräumen eines kompletten Haushalts. Auch das Entsorgen wird von uns auf Wunsch übernommen. Wir spenden dann gut Erhaltenes und der Rest kommt weg", erklären sie und betonen, dass das Aufräumen oft auch einen seelischen Prozess in Gang setzt. "Deshalb ist es wichtig, dass wir mit unseren Kunden eine gute Basis haben. Aus diesem Grund führen wir immer ein Erstgespräch, um festzustellen, ob wir sympathisieren. Zum einen, da wir bei unserer Arbeit oft auch in intime Bereiche wie Schlafzimmer oder Bad vordringen, zum anderen, weil die Personen häufig auch Ansprache bei uns suchen und Geschichten zu alten Dingen erzählen, sich schwer von etwas trennen können oder Ähnliches."

Dass es ein befreiendes Gefühl ist, wenn Ordnung in einem Chaos geschaffen wurde, sagen nicht nur die beiden ordnungsliebenden Damen, sondern auch viele Kunden. "Ein weiterer Pluspunkt ist, dass, wenn mit System aufgeräumt wird, alles seinen Platz hat und dort auch immer wieder hinkommt und nicht immer aufgeräumt werden muss, weil es sowieso aufgeräumt ist", sagt Kendler-Hengsberger.

Kunden des Duos sind vor allem Leute, die beruflich sehr stark eingespannt sind und kaum Zeit haben. "Und wir sehen einen Trend, dass unsere Dienste eher im städtischen Bereich gefragt sind. Vielleicht auch, weil dort der Wohnraum oft begrenzter ist und es deshalb noch wichtiger ist, Ordnung zu halten. Und unsere Kunden sind überwiegend Frauen, weil Haushalt und Aufräumen offensichtlich immer noch überwiegend Frauensache sind", berichtet Karin Stiegler.

Gerne bieten sie ihre Serviceleistungen aber ebenso auf dem Land und nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbekunden an.

"Natürlich muss man sich uns leisten können. Aber das befreite Gefühl, wenn alles ordentlich und aufgeräumt ist, ist es allemal wert", sagen die beiden Bischofshofenerinnen abschließend.