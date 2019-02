Die Masern kehren zurück

Paradoxerweise führte der Erfolg der bisherigen Impfkampagnen zur jetzigen Impfmüdigkeit.

95 Prozent Durchimpfungsrate in der Gesamtbevölkerung braucht es, bis bei Infektionskrankheiten der sogenannte Herdenschutz eintritt. So nennt man den Effekt, wenn eine Immunität, die durch Impfung erzeugt oder durch Infektion erworben wurde, innerhalb einer Population (der Herde) so verbreitet ist, dass auch nicht-immune Menschen geschützt sind. Dies gilt auch für die Masern. Die Durchimpfungsrate in Österreich war bereits bei rund 90 Prozent, ist in den vergangenen Jahren aber in einen Bereich von 80 bis 85 Prozent gefallen. Primar Josef Riedler, der Leiter der Kinder- und Jugendmedizin am Kardinal Schwarzenberg Klinikum, erklärt, warum dies so ist: "Durch den großen Erfolg der Impfkampagnen sind Infektionskrankheiten wie Masern kaum mehr aufgetreten, das führte dazu, dass die Krankheit aus dem Bewusstsein vieler Menschen verschwunden ist und es daher einige nicht mehr für nötig empfinden, ihre Kinder impfen zu lassen." Die Folgen davon werden jetzt sichtbar, Masern treten wieder vermehrt auf. Sie sind hochansteckend und eine sehr erst zu nehmende Krankheit, ihre Gefährlichkeit wird leider unterschätzt, zudem gibt es keine spezifische Therapie. Das Problem ist nicht der mit der Krankheit einhergehenden Ausschlag, erklärt Riedler, sondern es sind die Komplikationen: So können Mittelohrentzündungen und schwere Lungenentzündungen auftreten. Auch eine jahrelange, in manchen Fällen sogar eine lebenslängliche Schwächung des Immunsystems ist möglich.