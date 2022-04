Die Maske fällt trotz rapid fallender Coronazahlen nicht ganz

In Salzburg sinkt derzeit die Zahl der mit dem Coronvirus infizierten Menschen schneller als in jeder Welle davor. Allerdings gab es zuletzt deutlich mehr Todesfälle. Wo gelockert wird und wer sich impfen lassen sollte.

In keiner Coronawelle sind die Infektionszahlen in Salzburg so schnell gesunken, wie das derzeit der Fall ist. Landesstatistiker Gernot Filipp gab am Donnerstag Entwarnung. Für ihn spricht derzeit nichts dagegen, dass wie in den vergangenen Jahren zum Sommer hin die Pandemie eine Pause einlegt. Das ist auch der Grund, warum Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die vom Bund am Donnerstag angekündigten Lockerungen bei der Maskenpflicht vollständig mittragen wird und keine darüber hinausgehende Sonderlösung für das Land plant. Sein Sprecher Christian Pucher wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich auch in den Spitälern die Lage entspanne.

Kurz zusammengefasst: Die Maske bleibt weiter ein fixer Begleiter, aber es gibt wieder mehr Ausnahmen. In Öffis, im lebensnotwendigen Handel, der auch Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Banken oder Trafiken umfasst, im Gesundheits- und Pflegebereich müssen weiterhin FFP2-Masken getragen werden. Für die Seilbahnen gibt es nur noch eine Empfehlung. Die Maskenpflicht fällt jedoch zum Beispiel in Modegeschäften und überall im Handel, wo nicht Güter des täglichen Bedarfs verkauft werden. Auch bei Veranstaltungen sind keine Masken mehr vorgeschrieben.

Natürlich spielt bei den Zahlen laut Gernot Filipp eine Rolle, dass derzeit - auch wegen der Osterferien - nicht mehr so viel getestet wird. Aber auch in der Vorwoche, als in den Schulen die Tests noch im gewohnten Umfang erfolgten, seien die Infektionszahlen bereits stark gesunken. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Salzburg bei 696 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche waren es noch 1158 Infizierte und vor zwei Wochen 2081 pro 100.000 Menschen. Filipp betont, dass es einen eindeutigen Abwärtstrend in allen Altersgruppen gebe. Allerdings habe es wie bei allen anderen Wellen nach den Jungen zu Beginn zum Ende hin verstärkt die älteren Bevölkerungsgruppen getroffen. Das führte im April zum Beispiel dazu, dass in den ersten beiden Wochen des Monats bereits 35 Tote im Zusammenhang mit einer Covidinfektion zu verzeichnen sind. Zum Vergleich: Im März gab es 39 Coronatote, im Februar 35, im Jänner 23. Weit entfernt ist man von den Zahlen im November und Dezember des Vorjahres, als man 86 und 74 Todesfälle registrierte. Insgesamt sind in Salzburg bisher 920 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Coronamedizinerin Uta Hoppe vom Uniklinikum Salzburg kann aber für die Spitäler Entwarnung geben. Die Zahl der spitalspflichtigen Patienten gehe auch auf den Normalstationen deutlich zurück, auf den Intensivstationen gebe es nur noch einige wenige Fälle. Bei Ärzten und Pflegekräften sei die Zahl der coronabedingten Ausfälle um 50 Prozent im Vergleich zum Höhepunkt der Omikron-Welle gesunken.

Mit der neuen Verordnung über die Maskenpflicht wird auch die Gültigkeit des Grünen Passes auf zwölf Monate für alle ausgedehnt, die drei Mal geimpft sind. Empfohlen wird eine vierte Impfung nur für Menschen über 80 Jahre und für über 65-Jährige mit Vorerkrankungen - frühestens sechs Monate nach der dritten Impfung bzw. nach den Ratschlägen der Ärzte.

Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) wies darauf hin, dass davon in Salzburg rund 32.000 Menschen betroffen seien und die vierte Impfung für sie vorwiegend über die Hausärzte abgewickelt werden solle. Dabei kann es sein, wie seine Sprecherin Eveline Sampl-Schiestl betonte, dass die Ärzte gruppenweise und nicht einzeln impfen würden, um nicht Impfstoff wegwerfen zu müssen. Impfen lassen kann man sich auch noch in den drei offenen Impfstraßen: im Airportcenter in Wals-Siezenheim, im Seniorenheim St. Johann und in der HAK Zell am See. Termine siehe online unter

https://www.salzburg.gv.at