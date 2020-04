Die meisten Salzburger halten die Corona-Verordnungen ein

Salzburger Polizei zeigt sich zufrieden. Ausgangsbeschränkungen werden verstärkt kontrolliert.

Selbst vom schönen Wetter und den frühlingshaften Temperaturen lassen sich die meisten Salzburger nicht zur Unvernunft verführen. Im Großen und Ganzen sei man mit dem Verhalten der Bevölkerung sehr zufrieden, teilte die Salzburger Polizei am Samstag mit. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es nur sehr wenige Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnungen. Das gilt ebenso für die Quarantänegemeinden. Auch die Sperre der Gaisbergstraße für den motorisierten Individualverkehr wird eingehalten. Polizeistreifen kontrollieren die Einhaltung der neuen Regelungen.

Warnung vor Skitouren

An Hotspots, wie zum Beispiel Parkplätzen für Tourengeher, gibt es verstärkte Kontrollen. Dazu gehört auch Sportgastein, das ja im Quarantänegebiet liegt und ein beliebtes Ziel ist: "Die meisten Leute sind hier alleine unterwegs, sie werden auf die gesetzlichen Mindestabstände zu anderen Personen hingewiesen", teilt die zuständige Polizeiinspektion mit. Die Bergrettung appelliert indes, von Skitouren gänzlich abzusehen. Unter anderem hat die Bergrettung Bad Gastein dringend appelliert, auf Skitouren zu verzichten, um die Ressourcen der Einsatzkräfte und Krankenhäuser nicht zu strapazieren.

Verschärfte Kontrollen im Pinzgau

Die Pinzgauer Bezirkshauptmannschaft hat am Freitag gemeinsam mit der Polizei die Überwachung, vor allem in den Quarantänegemeinden Zell am See und Saalbach-Hinterglemm, verschärft. Zufahrten zu den Orten sind nur mehr nach einer Kontrolle gestattet. "Uns ist aufgefallen, dass sich einige Leute nicht an die vorgegebenen Beschränkungen halten. Durch stärkere Polizeipräsenz sehen wir schon eine Verbesserung. Die scharfen Kontrollen werden wir länger im ganzen Bezirk durchziehen", teilt Bezirkshauptmann Bernhard Gratz mit.

Altenmarkt setzt auf Augenmaß

Ohne gröbere Vorkommnisse verläuft die Quarantäne in der Pongauer Gemeinde Altenmarkt. Die Ausgangsbeschränkungen werden laut dem Bürgermeister sehr gut eingehalten. Die triftigen Gründe für Fahrten in und aus dem Ort liegen meist vor. "Die Verordnung gibt uns einen gewissen Spielraum, um das Leben in unserer Gemeinde aufrecht zu erhalten. Ich hoffe, dass alle Bürger und auch Unternehmer diesen nicht bis aufs äußerste ausnützen und mit Augenmaß an die Sache herangehen", appelliert Bürgermeister Rupert Winter.

Quelle: SN