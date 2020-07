"Die Menschen sollen sich hier zu Hause fühlen"

im Alter gut und selbstbestimmt leben? Bischofshofen geht mit dem Neubau für betreutes Wohnen und einer Tagesbetreuung neue Wege.

Das Seniorenheim gehört zu den Vorzeige-Häusern im Bezirk. Nun wurde direkt daneben der Neubau für betreute Wohngruppen und Tagesbetreuung fertiggestellt. Das alte Mischitzhaus wich einem neuen fünfstöckigen Gebäude und ist mit einem Durchgang mit dem Seniorenheim verbunden: "Wir starten jetzt einen Probebetrieb, die Plätze sind längst alle vergeben", erzählt Paulus Gschwandtl, Leiter des Seniorenwohnheimes Bischofshofen.

Entstanden sei der Anbau aus einem dringlichen Bedarf, so Bgm. Hansjörg Obinger (SPÖ), der die Baukosten mit rund zweieinhalb Millionen Euro beziffert, "und um für unsere Bevölkerung in allen Lebenssituationen die notwendigen Betreuungsangebote zu schaffen."

Im Erdgeschoß des neuen und modernen Gebäudes wird ab September eine Tagesbetreuung für zwölf Senioren angeboten, die vor allem Angehörige entlasten soll. "Natürlich ist das auch vielfach eine Gewöhnung an eine neue Situation", so Gschwandtl.

Das Gebäude umfasst neben der Tagesbetreuung zwei Geschoße mit jeweils zwölf modernen und hellen Wohnungen für Wohngemeinschaften. Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner können dort nach ihren jeweiligen Voraussetzungen noch vieles selbst für ihre Versorgung einbringen. So gibt es neben gemeinsamen Aufenthaltsräumen auch eine große gemeinsame Kochinsel. Der obere Bereich lasse sich für eine spätere Erweiterung der Hausgemeinschaft-Betreuungsplätze unaufwendig adaptieren, meint Obinger. Der Bedarf ist aufgrund der demografischen Entwicklungen bereits jetzt schon gegeben. Die Nähe zum Seniorenheim ist bei diesem Neubau ein großer Vorteil, da im Bedarfsfall die Infrastruktur zur Pflege gegeben ist. Im Seniorenheim in Bischofshofen wird das Pflegemodell von Erwin Böhm angewendet: "Nicht das medizinische Problem steht bei uns im Vordergrund, sondern der Mensch mit seiner individuellen Biografie", fasst Gschwandtl dieses zusammen.

Er leitet seit 16 Jahren das Seniorenheim. "Vor den Beinen muss die Seele bewegt werden", ist ein bekannter Ausspruch von Böhm. Dazu gehöre auch das Prozedere bereits vor dem Einzug, betont Gschwandtl: "Wir besuchen die Senioren vor ihrem Einzug bei uns und machen uns ein Bild ihrer Situation. Zumeist befinden sie sich allerdings im Krankenhaus oder in anderen Heimen. Wir wollen so sicherstellen, dass sie sich bei uns wie zu Hause fühlen können."

"Es soll menscheln", betont auch die für Soziales zuständige Stadträtin Sabine Klausner (SPÖ), es zähle der Slogan: "Im Heim daheim sein." Insgesamt sind es stolze 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Pflegekonzept für beide Häuser nun umsetzen. "Mehr Personal bedeutet aber nicht gleich mehr Qualität. Wir bemühen uns, unsere Zeit optimal für die Bewohner zu nützen", sagt Gschwandtl und betont, dass auch Zertifizierungen kein Selbstläufer seien.

Die Stadtgemeinde unterstützt das Personal bei allen Bildungsmaßnahmen, "wir versuchen als Träger, Empathie nicht zu vergessen", so der Bürgermeister, "die Pflegenden haben teilweise ja mehr Kontakt zu den Senioren als deren Familie und brauchen selbst oft Unterstützung wie Supervision." Zu altern, das sei für Betroffene ein schwerer Weg, "und wenn ein Bewohner plötzlich die Hose nicht mehr selbst zubekommt, dann überträgt sich dieses Problem natürlich auch auf die Mitarbeiter", ergänzt Gschwandtl.

Die Covid-19-Situation habe sich mittlerweile etwas eingespielt, betont man. "Fensterln" und ein "Plauderzaun" hätten die schwierigsten Wochen für die rund 100 Heimbewohner etwas erleichtert. "Den Schutz der Bewohner zu garantieren und trotzdem so viel persönlichen Kontakt wie möglich zuzulassen, das ist und bleibt eine Gratwanderung", sind sie sich alle einig. "Ein 96-jähriger Bewohner unseres Hauses hat neulich zu mir gemeint, dass er lieber an der Front als eingesperrt gewesen sei", merkt Gschwandtl an.