Die "Mini-Schmiede" entzaubern die Technik spielerisch

Löten, zerlegen, zusammenbauen: Bei der Mini-Schmiede auf der Halleiner Pernerinsel im September können Kinder einen Roboter bauen und tanzen lassen.

Im Rahmen von der MINT-Initiative Salzburg (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) findet heuer wieder die Mini-Schmiede in der alten Saline auf der Pernerinsel in Hallein statt. Am Wochenende des 18. und 19. September bauen Kinder zwischen acht und elf Jahren einen einfachen Roboter. Auch Drucker und Elektrogeräte werden auf der Suche nach ihren Motoren in ihre Bauteilen zerlegt.

"Wir verwenden keine Standardbauelemente. Damit wollen wir die Kreativität fördern", sagt Veranstalter Rüdiger Wassibauer. Er möchte den ...