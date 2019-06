Die mit der Sense tanzt

Beim Landesentscheid Sensenmähen beeindruckte die Flachgauerin Elisabeth Schilcher. Einen Pinzgauer Sieg gab es bei der Agrar- & Genussolympiade der Landjugend Salzburg.

Es hatte was Professionelles. Elisabeth Schilcher wärmte sich auf, machte Übungen, dann legte sie los: Nach knapp 57 Sekunden hatte sie das sieben mal fünf Meter große Feld gemäht - Bestzeit. Und das blitzsauber. Die Jury bewertete auch die Gleichmäßigkeit und Schnitthöhe. Schilcher war zufrieden: "Ich wusste nicht, wo ich stand, weil ich wegen unseres Hausbaus nur wenig trainieren konnte. Deshalb war ich auch richtig nervös." Danke sagte sie ihrem Bruder Hannes, der als Servicemann die Sense perfekt präpariert hatte.

Auf einem Feld der Landwirtschaftsschule kämpften am vorigen Samstag mehr als 30 Teilnehmer in verschiedenen Klassen um die Landesmeistertitel. Gestartet wurde in den Kategorien "Traditionelle Sense" und "Profiklasse". Bei der ersten Klasse sind Wettkampfgeräte bis 90 Zentimeter Blattlänge erlaubt. In der Profiklasse kommen Sensen bis zu 135 Zentimeter zum Einsatz. Bei den "Traditionellen" siegten Bernadette Bamberger (St. Georgen/Salzburg) bzw. Thomas Bachler (Köstendorf). Zweite wurde Sophia Renn (LJ Uttendorf), Dritte Julia Hochwimmer (LJ Bramberg). Bei den Profis Herren siegte Matthias Huber von der Landjugend Michaelbeuern.

Bei der Agrar- & Genussolympiade galt es, Fachwissen unter Beweis zu stellen. Zweierteams mussten sich den Themen Grünland- und Waldwirtschaft, Obstanbau und Ernährungstrends stellen. Praktische Aufgaben lockerten den Bewerb auf. Martin Steiner und Andreas Moser (LJ Piesendorf) holten sich den Sieg. Knapp dahinter erreichten Andrea Stöckl und Michael Gaßner (LJ Saalfelden) den zweiten Rang. Über den dritten Stockerlplatz durften sich Florian Neumayr und Christoph Schernthaner (Landjugend Maishofen) freuen.