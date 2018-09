Launige Liedertexte sorgten für beste Stimmung: Am Sonntag lud die Mitanånd Musi zur Rupertisingstund ins Freilichtmuseum.

Kirtag, Erntedank und Tanz waren die Themen, die Liedlehrerin Waltraud Stögner für die Rupertisingstund am Sonntag im Freilichtmuseum in Großgmain ausgesucht hatte. Im Vordergrund stünden die Freude am gemeinsamen Singen, sagte die Hallwangerin. "Die Lieder sollten einfach singbar sein, sodass jeder mitmachen kann." Es wurde aber auch fleißig gejodelt.