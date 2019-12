Die musizierende "Hirtenfamilie" aus Kuchl

Gleich zu sechst wirkt die Familie Reindl aus Kuchl beim heurigen Salzburger Hirtenadvent mit.

Nein, Familienmusik seien sie eigentlich keine, lacht Rupert Reindl im TN-Gespräch. "Aber die Kinder singen von klein auf und sind seit Jahren im Musikum." Und so kommt es, dass heuer die komplette Familie bei den elf Aufführungen des Hirtenadvent-Stücks "Håst an Engel g'hört?" in der Universitätsaula auf der Bühne steht: Vater Rupert als Sänger im Chor sowie im Quartett der Ruperti-Sänger, Mutter Magdalena ebenfalls als Sängerin im Chor und die vier Kinder Marinus (14), Korbinian (12), Cäcilia (10) und Valentin (7) als Hirtenkinder.

"Dann meinte er, er nimmt uns halt im Sechser-Pack"

Sepp Radauer, Organisator und künstlerischer Leiter des Hirtenadvents, war Anfang des letzten Jahres an Rupert Reindl herangetreten, um ihn für den neuen Männerviergesang des Stücks zu gewinnen: "Im Laufe des Gesprächs sind wir dann draufgekommen, sie würden auch gern zum ersten Mal seit Jahren einen Chor machen, da würde meine Frau gut dazupassen und die vier Kinder wären super als Hirtenkinder, also er würde uns im Sechser-Pack nehmen", lacht Reindl.

Sowohl er als auch seine aus Bayern stammende Frau sind schon seit Kindertagen aktive Volksmusikanten und haben diese Begeisterung auch an ihre Kinder weitergegeben, die ebenfalls mehrere Instrumente beherrschen: Nesthäkchen Valentin singt beim Hirtenadvent, spielt aber bereits Harfe und will Trompete lernen. Diese beherrschen Cäcilia und Korbinian schon, beim Adventsingen spielen sie Flügelhorn. Cäcilia spielt auch noch Ziach und Korbinian Gitarre. Der Älteste, Marinus, bevorzugt Klarinette und Blockflöte.

"Da gehört alles zusammen, da passt alles zusammen"

Mutter Magdalena sang schon oft bei anderen Adventsingen mit, bei denen sich Stück für Stück aneinanderreihte. "Der Hirtenadvent ist dagegen ein komplett durchkomponiertes Stück. Da gehört alles zusammen, da passt alles zusammen."

"Natürlich ist es auch viel Aufwand, aber vor allem ist es ein schönes gemeinsame Erlebnis als Familie", sagt Rupert Reindl. Und es habe seine praktischen Seiten, schmunzelt der Familienvater: "Es geht vieles in einem Aufwasch, wir fahren alle zur gleichen Probe und nicht zu vier verschiedenen."