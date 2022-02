Die ÖBB bezüglich des Pachtzinses über Jahre betrogen - Lokalbetreiberin in Salzburg verurteilt

Eine - nunmehr ehemalige - Betreiberin eines Imbisslokals in Salzburg sah sich Mittwoch am Landesgericht mit dem Vorwurf des schweren Betrugs zu Lasten einer Gesellschaft der Österreichischen Bundesbahnen, nämlich der ÖBB Infrastruktur AG, konfrontiert. Konkreter Vorwurf: Im Rahmen eines mit den ÖBB abgeschlossenen, umsatzabhängigen Pachtvertrags soll die Ex-Lokalbetreiberin von Ende 2009 bis Anfang 2016 in den ihr monatlich vorgeschriebenen Umsatzmeldungen stets deutlich weniger Umsätze angegeben haben als sie tatsächlich erzielte. Dadurch, so die Anklage, habe sie die ÖBB um letztlich 177.000 Euro geschädigt.

Wie Christina Bayrhammer, die Vorsitzende Richterin, betonte, wurde die Angeklagte bereits 2021 wegen Abgabe falscher Umsatzsteuererklärungen finanzstrafrechtlich verurteilt. Die Richterin hielt der geständigen Frau vor, "gegenüber den ÖBB sogar nochmals niedrigere Umsätze angegeben zu haben als gegenüber der Finanz. Durchschnittlich haben Sie pro Tag rund 700 Euro ,schwarz' aus der Kassa genommen". - Die Ex-Gastronomin wurde anklagekonform schuldig erkannt. Das rechtskräftige Urteil: 15 Monate bedingte Haft.