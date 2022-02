Die Omikronwelle ebbt in Salzburg immer stärker ab

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in den vergangenen Tagen deutlich. Die Experten sind optimistisch, dass dieser Trend in den nächsten Wochen anhalten wird. Gleichzeitig soll Ende kommender Woche ein alternativer Impfstoff in Österreich eintreffen und kurz darauf auch in Salzburg verfügbar sein.

Auch wenn die Ampelkommission am Donnerstag weiter alle Bundesländer auf rot stufte, zeichnet sich gerade in Salzburg immer deutlicher ab, dass der Höhepunkt der Omikronwelle längst überschritten ist. Nach Höchstwerten bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit rund 2800 Fällen pro 100.000 Einwohner lag dieser Wert am Donnerstag bei 2065 (nach 2242 am Mittwoch). Landesstatistiker Gernot Filipp ist auch deshalb optimistisch für die weitere Entwicklung, weil die sogenannte Reproduktionszahl seit langem wieder mit 0,96 unter 1 gesunken ist. Das bedeutet, dass statistisch gesehen eine infizierte Person weniger als eine weitere ansteckt.

Im bundesweiten Vergleich ist Salzburg derzeit einmal nicht wie so oft in dieser Pandemie negative Spitze. Im Gegenteil: Hinter dem Burgenland hat man den zweitniedrigsten Inzidenzwert, deutlich unter dem österreichweiten Schnitt. Das hat nach Angaben Filipps auch damit zu tun, dass Salzburg zu den ersten Bundesländern gehörte, in denen mit Jahresbeginn die Infektionszahlen durch Omikron explosionsartig gestiegen sind. Und damit wurde auch der Höhepunkt der Infektionswelle früher überschritten.

SN/landesstatistik

Trotz dieser positiven Entwicklung gab es von Mittwoch auf Donnerstag 1555 Corona-Neuinfektionen und vier Todesfälle (zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 80, 88 und zwei Mal 94 Jahren). Nach Aussagen von Uta Hoppe, Coronamedizinerin am Uniklinikum Salzburg, müssen in den Spitälern derzeit vor allem ältere Menschen mit teils schweren Vorerkrankungen behandelt werden. Trotz hoher Impf- und Boosterquote bei den über 60-Jährigen kletterte dort zuletzt die Inzidenz auch auf Werte um 1000, wie Filipp sagt. Noch immer weit unter dem Durchschnitt, aber im Vergleich mit anderen Wellen doch hoch.



Impfstoff Novavax ist Alternative für Impfskeptiker

Für alle, die auf Alternativen zu den mRNA- oder Vektorimpfstoffen setzen, wird es in Salzburg mit Ende Februar, Anfang März möglich sein, sich mit dem Vakzin Novovax immunisieren zu lassen. Unverbindlich avisiert ist, dass der Impfstoff am 26. Februar in Wien ankommen soll. In Salzburg werde er, wie es aus dem Büro von LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) heißt, voraussichtlich ein paar Tage später zum Impfen bereitstehen. Angemeldet für Novavax hätten sich bisher 1663 Salzburgerinnen und Salzburger. Man wolle landesweit eigene Impftermine dafür anbieten. Novavax ist ein Proteinimpfstoff - dem Körper werden Partikel gezeigt, die das Spikeprotein des Virus enthalten.