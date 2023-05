Die Pandemie endet: Fast jeder in Salzburg hatte Corona

Ein Rückblick auf die Salzburger Coronazahlen. Und ein Ausblick darauf, wie man nach dem Juni in Salzburg mit Corona umgehen wird.

Mit dem Ende der Maskenpflicht in Spitälern endete nun eine der letzten Coronamaßnahmen in öffentlichen Bereichen. Wer erkrankt und behördlich registriert wird, unterliegt allerdings weiterhin einer sogenannten Verkehrsbeschränkung und darf sich in öffentlichen Bereichen nur mit Maske bewegen. Ende Juni endet mit der Meldepflicht für Covid-19 auch diese Maßnahme.

Unabhängig von den Maßnahmen war Corona ein Thema, das so gut wie jede Salzburgerin und jeden Salzburger betraf. Das zeigt ein Blick auf die Zahlen, die die Landesstatistik in ...