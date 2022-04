Die Pandemie war (auch) Stresstest für die Notare

"Rechtsstaatlichkeit - Der Mensch im Mittelpunkt": So lautet das Leitthema der 32. Europäischen Notarentage in Salzburg

Mit einer Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine eröffnet am Freitag Michael Umfahrer, der Präsident der Österreichischen Notariatskammer, das Fachprogramm der 32. Europäischen Notarentage im Salzburger Kongresshaus. Rund 200 seiner Berufskolleginnen und -kollegen aus 21 Nationen nehmen heuer daran teil; das diesjährige Thema der Fachtagung - "Rechtsstaatlichkeit - der Mensch im Mittelpunkt" - ist dabei nicht zuletzt aufgrund der (Völker-)Rechtsverletzungen, zu denen es derzeit massiv in Osteuropa kommt, aktueller denn je.

Nicht nur das Thema Rechtsstaatlichkeit vor dem Hintergrund aktueller politischer Debatten - manche EU-Staaten wie Ungarn oder Polen stellen nationales Recht oftmals über das Gemeinschaftsrecht - wird in Fachvorträgen von hochrangigen Experten erörtert - samt anschließender Podiumsdiskussion.

Konkret gehe auch, so Präsident Umfahrer, um (rechtsstaatliche) Fragen, die mit dem Beruf der Notarin/des Notars in engem Zusammenhang stünden. "Eine besondere Herausforderung für uns stellt die rasante Digitalisierung dar, die durch die Covid-19-Pandemie auch noch beschleunigt wurde", so der Präsident. Die Pandemie sei ein wahrer ,Stresstest' für die Rechtsberufe und damit auch für die Notare gewesen. So sei es mit Beginn der Pandemie gelungen, praktisch alle Beurkundungs- und Beglaubigungstätigkeiten online und damit ohne physische Anwesenheit der Parteien durchzuführen - wobei dennoch "immer der Notar als ,Mensch' und nicht als Maschine" diese Tätigkeiten durchführe.

Ein weiteres (Unter-)Thema der Tagung widmet sich dem Erwachsenenschutzrecht; auch aufgrund der Alterung der Bevölkerung gibt es immer mehr in ihrer Willensbildung oder Entscheidungsfähigkeit eingeschränkte Menschen. Hier gehe es laut Umfahrer auch zunehmend um grenzüberschreitende Fragen: So müsste es im Bereich des Erwachsenenschutzes europaweite Grundregeln geben, damit Schutzmaßnahmen auch in anderen EU-Mitgliedsländern besser durchgesetzt werden könnten. Umfahrer: "Es geht darum, Autonomie, Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit für diese Menschen möglichst umfassend und lange bewahren zu können."

Bei der Fachtagung referieren hochkarätige Juristen - etliche Vertreter der Spitzenpolitik diskutieren am Podium (z. B. Brigitte Bierlein, Ex-Kanzlerin und Ex-Präsidentin des VfGH, Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments oder Europaministerin Karoline Edtstadler).