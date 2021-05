Die Patin zündete die letzte Sprengung: Schlucht in Hofgastein bald wieder begehbar

Die beliebte Gadaunerer Schlucht in Hofgastein steht vor der Wiedereröffnung. Wesentlich ist der Katharinastollen, der am Montag durchgebrochen wurde.

Schwere Unwetter und Erdrutsche beschädigten im November 2019 die Gadaunerer Schlucht. Das frei zugängliche Naturdenkmal am Höhenweg zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein ist bis zum heutigen Tag gesperrt.

Seit Montag ist Licht am Ende des Tunnels - im wahrsten Sinne des Wortes. Per Sprengung wurde ein neuer Stollen durchgebrochen. Er ersetzt den alten Stollen und den Freiluftweg, die nicht mehr nutzbar sind. Damit sind die Sanierungsarbeiten weitgehend geschafft. In den kommenden Wochen sollen noch die Wege auf ...