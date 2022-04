Die Philharmonie ist fest verankert in Leopoldskron

Büro und Probenraum sind nur einige Minuten voneinander entfernt, auch für die Familie ist Leopoldskron ein wichtiger Angelpunkt.

Vorgezeichnet war der Weg, den Elisabeth Fuchs gegangen ist, nicht von Anbeginn. Aufgewachsen als "Wirtskind" in Oberösterreich, brauchte es eine aufmerksame Person, die ihr musikalisches Talent bemerkte. "Schon als Fünf-, Sechsjährige bin ich stundenlang in einer Ecke gesessen und hab Blockflöte gespielt. Das hat halt jemand bemerkt und so bekam ich Musikunterricht", erinnert sie sich. Später studierte sie Orchesterdirigieren, Chordirigieren, Oboe, Schulmusik und Mathematik an der Universität Mozarteum Salzburg, an der Paris-Lodron Universität Salzburg und an der Musikhochschule Köln.

...