Die Pinzgauer in "Down Under"

In Australien leben rund 50 Millionen Kängurus. Und wenn man weiß wo, dann findet man auch mehr als 500 Pinzgauer Rinder. Eine Pinzgauer Delegation war 14 Tage lang beim Weltkongress zu Gast.

Die Pinzgauer kommen durch ihre große Anpassungsfähigkeit auf vielen Kontinenten zurecht - so auch in Australien. "Dort ist das Pinzgauer Rind ein absolutes Nischenprodukt in der Fleischrinderzucht, es leben zwischen 500 und 1000 Stück verteilt auf 15 Zuchtbetriebe", sagt der Zeller Mathias Kinberger, Geschäftsführer der internationalen Pinzgauer-Vereinigung. "Bei rund 23 Millionen Rindern in Australien - davon sind über 90 Prozent der Rasse Angus zuzuordnen - ist aber natürlich Luft nach oben."



20 Österreicher beim Pinzgauer-Weltkongress

Kürzlich war es wieder so weit und ein Pinzgauer-Weltkongress stand auf dem Programm - nach der bisher letzten Auflage 2018 im Pinzgau und Pongau dieses Mal an der Ostküste Australiens nahe Sydney. Eine 20-köpfige Delegation aus Österreich, darunter 13 Vertreter/-innen aus dem Pinzgau, machte sich auf ans andere Ende der Welt. Dazu gesellten sich Leute aus der Slowakei, Kanada, Südafrika und dem Gastgeberland. Insgesamt kamen rund 70 Expertinnen und Interessenten zusammen, um ihr Wissen darüber auszutauschen, wohin in der Pinzgauer-Zucht die Reise geht. Es wurden mehrere Betriebe besichtigt, unter anderem jener der australischen Pinzgauer-Präsidentin Julia Roso. Die gebürtige Vorarlbergerin hält regelmäßig Kontakt zu den Österreichern und verbreitet die Expertise in "Down Under".



Austausch von Genetik wird forciert

"Die Australier schätzen das ruhige Temperament der Pinzgauer Rinder und die sehr gute Qualität. Persönlich beeindruckt hat mich der nahezu unendliche Raum, der den Tieren bei ganzjähriger Weidewirtschaft zur Verfügung steht", schildert Kinberger. Gesetzt werde auf die Fleischrinderzucht und das Hornlos-Gen sei gefragt. "Da die Landwirte in Australien Zuschüsse durch Förderungen oder Subventionen vermissen, läuft viel über die Menge. Und speziell die sehr großen Betriebe wollen mit einzelnen Tiere natürlich so wenig Arbeit wie möglich haben."

Ein Grundkonsens beim Kongress habe darüber geherrscht, dass der Austausch von Genetik zwischen den Ländern weiter stark forciert werde. Kinberger: "Auch wir werden wieder versuchen, Samen aus Australien zur Blutauffrischung zu importieren. Das gemeinsame Ziel aller ist, die weltweite Population der Pinzgauer zu vergrößern." Neue Marketingauftritte - wie etwa jener der Kolleg/-innen in Südafrika - würden Impulse liefern.

2021 schätzte die Arbeitsgemeinschaft der Pinzgauer Rinderzuchtverbände die weltweite Verbreitung auf rund 75.000 Exemplare, verstreut auf 20 Länder. Darunter etwa auch Brasilien, Argentinien, Neuseeland, Rumänien oder Namibia. "Wir sind eine große, total unkomplizierte Pinzgauer-Familie mit gelebter Gastfreundschaft", schwärmt Kinberger.

Der nächste Weltkongress findet 2028 in der Slowakei statt. Dort werden die Pinzgauer in der Hohen Tatra besucht.