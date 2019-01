Erstmals seit 1973 fand in Zell am See am Wochenende wieder ein Eisrennen statt. Wiederbelebt haben es Ferdinand Porsche, Sohn von Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, und sein Geschäftspartner Vinzenz Greger. Bekanntlich hat die Familie Porsche ja eine enge Verbindung zu Zell am See. Ihr Stammsitz befindet sich in Schüttdorf. Die Eisrennen waren ab den 1950er-Jahren Ferdinand Porsche, dem Gründer der Dynastie und Urgroßvater des heutigen Veranstalters, gewidmet.