"Die Pucher Bevölkerung will Veränderung"

Erstmals tritt mit Barbara Schweitl eine Bürgermeisterkandidatin in Puch an - und das gegen den dienstältesten Ortschef. Der Wahlkampf verspricht intensiv zu werden.

Nach fast 25 Jahren im Amt bekommt Helmut Klose (ÖVP) bei der Wahl 2024 eine ganz neue Herausforderung: Mit SPÖ-Kandidatin Barbara Schweitl bewirbt sich erstmals in Puch eine Frau um das Amt, vergangene Woche wurde sie einstimmig von der Ortspartei gewählt.

Schweitl ist seit 2019 Gemeindevertreterin, ihr Mann Rupert bereits seit gut 15 Jahren - er hatte 2009 und 2014 bei Bürgermeisterwahlen klar gegen Klose verloren. Dennoch rechnet sich Barbara Schweitl Chancen aus: "Es gibt in Puch den Wunsch nach Veränderung. Ich will mehr Fokus auf die Jugend legen, die Gemeindearbeit transparenter machen und die Gemeinschaft stärken." Das heißt für sie ein anderes Klima in der Gemeindevertretung (GV) und im Ort generell: "Der Ton in der GV ist teilweise wirklich untergriffig und rau, viele wollen das nicht mehr. Und die Parteigrenzen ziehen sich durch den ganzen Ort. Sobald du dich für die SPÖ engagierst oder nicht mit dem Bürgermeister einer Meinung bist, hast du Nachteile."

Der Wahlkampf hat schon im Sommer begonnen

Der Wahlkampf verspricht auf jeden Fall intensiv zu werden: Im Sommer hatte Schweitl, damals noch als "einfache" Gemeindevertreterin, in zwei Videos auf der Facebook-Seite der SPÖ Puch eine Nutzung des gemeindeeigenen Maurerbauerguts als Begegnungszentrum gefordert (nicht als Heimatmuseum, wie es die Gemeinde seit Jahren plant) und eine Nutzung der Teiche in der örtlichen Freizeitanlage als Badeanlage. Daraufhin hatte sich Bgm. Klose mit scharfer Kritik zu Wort gemeldet und die Forderungen als "Stumpfsinn" bezeichnet: Begegnungsorte gebe es in Puch bereits mehr als genug und die Freizeitanlage sei behördlich schlicht nicht als Badeanlage genehmigt, weil es dafür umfangreiche zusätzliche Auflagen brauche: "Wenn man jahrelang in der Versenkung ist, nicht mitarbeitet, kann man ja auch nicht wissen, was für unser Puch vorrangig und wichtig ist."

Klassischen "roten Hintergrund" hat Schweitl keinen: Die 57-Jährige ist mit neun Geschwistern beim Pucher Schopperbauer aufgewachsen, sie war jahrelang im Pfarrkirchenrat, Kindergarten- und Elternbeirat, bei den Sternsingergruppen und in der Frauengruppe der Pfarre aktiv. Sie ist gelernte Damenkleidermacherin, Bürokauffrau und Bilanzbuchhalterin, seit zehn Jahren arbeitet sie bei Salzburg Research im Rechnungswesen. Sie hat vier Kinder und neun Enkel.