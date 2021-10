Die Puppenmacher aus Salzburg zeigen ihr Handwerk

Ab 3. November öffnen 27 Handwerksbetriebe in der Salzburger Altstadt zehn Tage lang wieder ihre Werkstätten und Ateliers.

Unter den 27 Handwerksbetrieben, die heuer beim Handwerksfestival "Hand Kopf Werk" einen Blick hinter die Kulissen gewähren, sind auch einige Neulinge: Da wäre zum einen das erst kürzlich eröffnete Teeatelier Tee am Eck in der Kaigasse, zum anderen aber auch das altehrwürdige Marionettentheater. Dort lassen sich am 10. und 12. November Puppenspieler, die gleichzeitig auch Schnitzer, Schneider, Tischler oder Schlosser sind, bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Da wird aus einem übrig gebliebenen Lederhandschuh ein maßgeschneidertes Paar Schuhe für ...