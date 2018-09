Die Qualität ist nicht schlechter als anderswo

Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) verteidigt streng kalkulierte Pflegetarife. Er appelliert, die schönen Seiten des Berufs stärker zu betonen.

Redaktion: Es heißt, das Land zahlt seit Jahren zu niedrige Tagestarife an die Heime, es herrsche keine Kostenwahrheit. Warum ist das so?

Heinrich Schellhorn: Die Pflegelandschaft ist durch die bundesgesetzlichen Regelungen wie GuKG-Novelle (sie regelt die Ausbildung) und den Entfall des Pflegeregresses ordentlich gebeutelt worden. Was die Tarife angeht: Wir haben heuer um insgesamt 4,30 Euro pro Bewohner und Tag erhöht. Das ist massiv. Es handelt sich dabei ja um Sozialhilfe-Tarife, mit denen wir die Menschen, nicht direkt die Heime unterstützen. Wir haben im Sinne der Steuerzahler durchaus Interesse daran, dass die nicht zu hoch sind. Heuer gibt es sicher keine weitere Erhöhung mehr.