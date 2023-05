Die Rückkehr der Bären

Während sich Bezirksjägermeister Sulzberger gegen Bären ausspricht und nicht an einen problemlosen Umgang mit dem Raubtier glaubt, sehen die Tierschützer der WWF positive Aspekte an deren Rückkehr.

Vor Kurzem streifte ein Bär durch den Pinzgau und im gesamten Land entbrannte eine Diskussion. Der Pongauer Bezirksjägermeister Johann Sulzberger findet zur vermeintlichen Rückkehr der Bären im Land klare Worte: "Bären gehören in eine Landschaft, wo es unendliche Wälder und sehr dünn besiedelte Gebiete gibt, wie in Polen oder Rumänien. Einen Umgang mit Bären ohne Problemsituationen wird es in unserer Gegend nicht geben, aber es scheint, dass in der heutigen Zeit auch die Gesundheit oder sogar ein Menschenleben für die Einbürgerung von Bären zur Diskussion stehen."

Der ehemalige Filzmooser Bürgermeister rechnet sogar mit weitreichenden Problemen, wenn die Politik nicht schnell eine Antwort auf offene Fragen in der Bären-Thematik findet: "Wenn keine Lösungen gefunden werden, wird es in absehbarer Zeit sicher zu sehr bedenklichen Situationen mit Menschen kommen. Wir leben in einer Zeit, wo allem, was übertrieben oder ausgefallen ist, mehr Bedeutung zugemessen wird als dem Normalen. Dies ist sicher der Wohlstandsgesellschaft zuzuordnen. Wir haben sehr viel größere Probleme in den nächsten Jahren zu bewältigen (Armut, Kriminalität et cetera) als das Auswildern von Großraubtieren. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft wird frühestens nach Angriffen auf Menschen ihre Meinung ändern, aber dann ist es zu spät", mahnt Sulzberger.

Gerade der Tierschutz sei laut dem Bezirksjägermeister zu unklar in seiner Anwendung. "Es ist schon sehr bedenklich, wenn der Tierschutz nur für die großen Raubtiere gilt und wenn ein kleines Schaf oder Rind oder auch ein Stück Wild oft qualvoll getötet wird, ist es egal. Es gibt ja ausreichend unglaubliches Bildmaterial von gerissenen, auch noch lebenden und leidenden Tieren nach einem Angriff eines Raubtieres. Warum zeigt man das nicht in den Medien, wo es beim Ansehen dieser Bilder jeden Tierfreund ins Herz stechen würde", fragt sich Sulzberger.

Tierschützer sind für einen Verbleib des Bären

Anders als der Bezirksjägermeister sehen es die Tierschützer des WWF: "Der Bär hat in Österreich eine Vergangenheit, er ist Teil unserer Natur", erklärt Nikolai Moser. "Also soll er auch eine Zukunft haben. Auch rechtlich ist der Bär durch die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie geschützt. Die Herstellung des sogenannten ,günstigen Erhaltungszustandes' ist rechtlich verpflichtend. Mit dieser Richtlinie sollen die Mitgliedsstaaten der EU ihr gemeinsames Naturerbe bewahren. Dazu muss jeder Mitgliedsstaat seinen Beitrag leisten. Dort, wo der Bär bereits früher in der Natur vorgekommen ist, soll er auch wieder vorkommen. Es sollen sich Populationen aufbauen können, damit der Bär etwa im Alpenraum nicht wieder ausstirbt. Den Bären soll ermöglicht werden, ihr natürliches Verbreitungsgebiet wieder zu besiedeln. Leider ist das Management der Bären in vielen österreichischen Bundesländern mangelhaft oder sogar rechtswidrig. So dürfen etwa Bären in Tirol durch die neue Verordnung ohne Prüfung gelinderer Maßnahmen getötet werden - das widerspricht dem europäischen Recht."

Ähnlichkeiten zum Thema Wolf

Gerade im Vergleich mit dem polarisierenden Thema Wolf sieht Moser Parallelen: "Beide sind wichtig für eine intakte Natur. Beide sind in unseren Nachbarländern verbreitet, aber Wölfe können von ihrer Biologie her schneller in ihre früheren Lebensräume in Österreich zurückkehren. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Wolfspopulationen um Österreich größer sind, bei Wölfen beide Geschlechter weit vom Geburtsort abwandern, sich weniger leicht durch Infrastruktur wie Autobahnen oder andere Hindernisse von Wanderungen abhalten lassen. Es ist daher wichtig, diese beiden Arten zu unterscheiden. Wölfe schaffen es, selbstständig zurückzukehren. Bei den Bären ist es so, dass sie ohne Unterstützung in manchen Regionen wieder auszusterben drohen. Der Bär konnte sich schon einmal wieder in Österreich ansiedeln. Doch mit dem Verschwinden des letzten in Österreich geborenen Bären Moritz im Jahr 2011 ist er ein zweites Mal in Österreich ausgestorben. Seit damals werden in Österreich nur mehr ,Gäste', die aus dem Trentino oder Slowenien stammen, nachgewiesen. Es handelt sich dabei meist um zwei- bis dreijährige Männchen, die bei ihren Wanderungen auch nach Österreich kommen, mit der Geschlechtsreife aber wieder abwandern an den Ort ihrer Herkunft, wo auch die Weibchen sind."