Die Salzburger Bibelwelt sucht die unbekannte Krippenspenderin

Die Freude über diese Spende ist groß: Am Sonntag hatte eine Besucherin der aktuellen Krippenausstellung in der Bibelwelt Salzburg eine 14-teilige Krippenfigurengruppe an der Kasse abgegeben. Die Kassenkraft sei so perplex gewesen, dass sie weder nach einem Namen noch einem Kontakt zur Spenderin gefragt hatte. "Es ist ein sehr besonderer Stil, die Figuren aus Holz sind auffallend schmal - und auch ein Kamel ist dabei", sagt Pfarrer Heinrich Wagner. Jetzt hofft er, dass sich die Spenderin noch einmal meldet. Zum einen, damit ihr die Pfarre St. Elisabeth danken kann, und zum anderen, um etwas zur Geschichte der Figuren zu erfahren. Kontakt: info@bibelwelt.at