Die Salzburger Biere des Sommers: leicht, süffig und prickelnd

Bier ist nicht gleich Bier, das wissen insbesondere Salzburgs Braumeister. Die Stadt Nachrichten haben sie nach ihren persönlichen Vorlieben für die heurige Sommerszeit gefragt.

Sozusagen "taufrisch" wird der heurige Sommer bei Axel Kiesbye. Er hat speziell für die warme Jahreszeit "TAU" kreiert, das er in seiner Naturbrauerei bei Trumer in Obertrum braut. "Es ist ein leichtes Bier mit nur 3,9 Prozent Alkohol. Zusätzlich haben wir Bergminze von der Postalm hinzugefügt, das ergibt die besondere Frische", erklärt er. Für ihn das ideale Sommerbier, denn davon kann man auch einmal eines mehr trinken. "Ich bin nämlich kein besonderer Freund von Radler, der ist mir zu zuckerhaltig."

Sommerweiße und Gose-Hibiskus-Bier

Auch wenn die erste und unverbrüchliche Liebe von Stiegl-Kreativbraumeister Markus Trinker dem hauseigenen Pils gilt, wird er in den kommenden Monaten immer wieder zum "Grenzgänger" bzw. zum gleichnamigen Bier greifen: ein frisch-säuerliches Gose-Bier mit Hibiskus-Note. "Es ist mit seinen 4,9 Volumsprozent Alkohol zwar etwa so stark wie andere Vollbiere, aber es fühlt sich leichter an durch die Milchsäurefermentierung. Koriandernoten und zum Schluss eine leichte Prise Salz verleihen ihm noch die Extra-Frische", betont er.

Wolfgang Schweitl, Die Weiße-Braumeister, setzt hingegen auf die "Sommerweiße" seines Hauses. "Es hat nur 4 Prozent Alkohol und kommt leichter und fruchtiger durch den amerikanischem Aromahopfen, den wir verwenden. Es hat auch mehr Kohlensäure und wirkt dadurch spritziger mit dezenter Zitrone- und Maracujanote." Die Sommerweiße ist für ihn eine gute Alternative für den Sommer. "Einen Doppelbock mit 8 Prozent würden da bei uns ohnehin nur amerikanische Touristen trinken", scherzt er augenzwinkernd.

Hopfenstopfen beim "Hopfenspiel"

Auf eine mit 2,9 Prozent Alkohol ebenfalls sehr leichte Pils-Bierspezialität setzt Manuela Mödlhammer von der Trumer-Brauerei, das "Hopfenspiel". "Es wirkt sehr erfrischend durch die Kombination von Grapefruit- und Zitrusnoten, Melisse, Minze und Hollerblüten. Diese Aromen kommen aber alle vom Hopfen, durch die alte Braumethode des ,Hopfenstopfen', also eine Kalthopfung. Dabei wird der Hopfen in einem Sieb zugefügt, das man sich ähnlich wie bei einem Teesackerl vorstellen kann. Somit bleiben die Aromen erhalten, die sich bei Hitze verflüchtigen würden", erklärt sie. Für die Diplom-Biersommeliere ist es ebenso eine gute Alternative zum Radler, der ihr ebenfalls zu zuckerlastig ist.

Ein vergleichsweise "schweres Geschütz" fährt das Hofbräu Kaltenhausen auf. Die Edition Cervinia ist ein Bier, das mit Veltliner-Traubensaft vergoren wird und mit 7,1 Volumsprozent aufwartet. "Es ist ein perfektes Bier für schöne Sommerabende, das vor allem bei Frauen gut ankommt", betont Wolfgang Dietinger. "Es vereint die Aromen von Bier und Wein in angenehmer Weise, schmeckt leicht süßlich und wirkt durch seine Fruchtigkeit erstaunlich leicht."