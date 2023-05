Die Salzburger Dult lockt mit Süßem, Bier & Kettenprater

Pfingstzeit ist Dultzeit. Am Wochenende ging das große Volksfest auf dem Messegelände los. Bei schönem Wetter sprachen die Stadt Nachrichten mit einigen Gästen darüber, warum sie so gerne herkommen.

Perfektes Wetter mit 22 Grad und Sonnenschein erwartete die Besucherinnen und Besucher am Dult-Eröffnungstag vergangenen Samstag. Viele traditionell in Dirndl und Krachlederner, manche auch leger gekleidet, bevölkerten um 14 Uhr schon den 30.000 Quadratmeter² großen Vergnügungspark und die ersten Freudenschreie erklangen hoch über den Köpfen vom diesjährig höchsten Fahrgeschäft, dem rund 90 Meter hohen "Bayern Tower"-Kettenprater.

Zur 49. Volksfestausgabe haben sich die Stadt Nachrichten auf der Dult umgehört, was denn für die Salzburger das Besondere an dem Volksfest ist und warum sie jedes Jahr wieder gerne den Vergnügungspark mit seinen über 100 Fahrgeschäften, Spielbuden und Imbissständen besuchen.

Die Dult erweckt Kindheitserinnerungen

Deutlich wurde bei der Befragung auch der kamerascheuen Besucher und Besucherinnen, dass die meisten schon seit ihrer Kindheit herkommen. Die 16-jährige Salzburgerin Hava und ihre 14-jährige Cousine Amina kommen jedes Jahr zur Dult. "Wir haben hier sehr viele Erinnerungen gesammelt und jedes Mal, wenn wir hier sind, freuen wir uns einfach, weil wir uns an unsere Kindheit erinnern. Als sie wegen Corona ausfiel, waren wir traurig, aber jetzt freuen wir uns sehr", erklären sie begeistert. Ihr Lieblingsfahrgeschäft ist "No Limit", auch wenn es ein wenig beängstigend ist, aber das mache das Fahrgeschäft auch aus. Anders äußert sich der 53-jährige Hubert Höllmann aus St. Wolfgang. Er komme nur wegen seiner Kinder her. In Salzburg gehöre die Dult einfach irgendwie dazu, auch wenn natürlich nichts günstiger geworden sei. Eine Gruppe von Mitte-30-Jährigen aus Großarl ist vor allem wegen dem Bierzelt und den Fahrgeschäften auf dem Volksfest, auch wenn es noch mehr "Getränkestanderl" geben könnte. Der 13-jährige Leonhard aus Obertrum findet die Dult richtig cool, "weil da gibt's so viele Fahrgeschäfte und auch was zu essen, auch wenn es ein bisschen teuer ist." Am liebsten fährt er mit der Geisterbahn.

Trotz gestiegener Preise bei den Fahrgeschäften sind Menschen weiterhin begeistert, denn die Dult sei einfach eine Gaudi, ein Spaß und man könne sehr gut "Menschen schauen". Bis Sonntag, 4. Juni, kann die Dult noch besucht werden.